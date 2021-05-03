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有3間房才能進來！竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

▲▼情侶、談戀愛、包包、男友、女友。（圖／記者陳俊宏攝）

▲竹科媽媽很注重充實自我，會揪團上才藝班。非當事人。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者黃可昀／綜合報導

新竹許多年薪破百的優質工程師，可能就連另一半也大有來頭，據傳還有個「新竹媽媽群組」，想加入得先通過重重審核，學歷、經濟能力、才藝等條件都要符合標準才可加入，門檻非常高，群組介紹也打得相當直白，「不想讓低端人口加入，打造有質感的媽媽群組。」

一名女子在PTT表示，她半年前跳槽到新竹科技業，「最讓我驚訝的就是新竹的竹科媽媽們！！！真的就是另外一個世界」她從另一名女同事口中得知，這個媽媽群組十分私人，想進去沒那麼容易，第一關就是學歷，「父母雙方至少有有一方必須要是四大學士以上或中字輩以上碩士，或至少有待過上市上櫃的公司五年以上，或至少有一方為醫生、律師、公務員。」

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家族沒有亮眼學經歷也沒關係，還有個機會可以扳回一城，就是「至少家裡自己創業、持有不動產三間以上（還要拿所有權狀證明！）」光是符合這2點其中一點就難上加難，所以群組內的媽媽們都是經過嚴格篩選，身家背景都大有來頭。

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲想加入竹科媽媽群組得先有點財力。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

原PO也耳聞群組聊天內容，大多都是媽媽互相分享育兒心得，揪團帶孩子上昂貴的英語課程，或是學游泳、馬術、全腦潛能開發等才藝班，每種課程的費用都很可觀。就連媽媽自己本身也沒閒著，同樣會在群組內揪團上花藝、瑜珈、烘焙課程，「保守估計光是媽媽跟小孩加起來，學費一個月至少就要2、3萬起跳」，不禁好奇這種充滿競爭的群組其他媽媽會想要加入嗎？

多數網友認為，新竹媽媽群組的預設並沒有問題，只是想聚集同溫層的家長小孩多交流，「台北也很多這種媽媽群組，不是那個階層就看看就好，不必要感到焦慮」、「青菜蘿蔔各有所好，不想加入，也不會批判」、「上流社會階層就是這樣，不要被貧窮限制住想像力了」、「很正常阿，大驚小怪，果然階級有差」、「感覺就是鎖定白領中產，不過也還好吧？階層不同本來就很難溝通。」

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