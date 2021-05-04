綠委提案公投法增設門檻　江啟臣：民進黨抵不過一次失敗選舉

▲江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委蘇巧慧等人提案「公民投票法部分條文修正草案」，除了連署人名冊要親筆簽名或蓋章，還要附身分證影本，且公投提案階段連署人10分之1以上不合格，中選會應公告公投不成立。對此，國民黨主席江啟臣痛批，民進黨不應成為公投殺手，民進黨走了三十年的公投倡議，短短五年執政，竟然轉身變成公投終結者。

江啟臣4日在臉書，三十年前，林義雄先生成立核四公投促進會，四年多前，蔡英文一手主導公投法修法，下降門檻，修法完成當時，民進黨黨內無不歡欣鼓舞，沒想到民進黨幾十年來對於制度修法的努力與核心價值，抵不過一次選舉的失敗，三年多前，公投與九合一選舉的結果，讓民進黨再次修法，廢黜努力多時的公投綁大選制度。

江啟臣指出，修法過後，完全執政的民進黨政府，繼續將公投視為洪水猛獸，對於目前進行中的四項公投案，民進黨鮮少正面溝通，只有攻擊抹黑，令人失望，這次民進黨立委甚至再次提出提案，只要有心人士刻意假冒3萬份連署，就可以輕易否定公投連署，等於企圖直接用修法，終結公投制度，這樣的做法，反應民進黨對台灣人民的不信任，更是象徵民進黨對於直接民意的恐懼。

江啟臣認為，公投是直接民權的行使，是彌補代議制度的不足，在政治現實上，更是人民除了投票行使人事同意之外，新增加政策決議的權力，民進黨恐懼公投制度的心態，不但是執政在野的雙標，更是完全執政的傲慢與心虛。

江啟臣還說，「你可以針對公投案投下不同意票，但不應該否定公投制度！」民進黨應分清楚制度跟議題，執政黨針對公投案，當然可以捍衛自己的立場、政策，更應該加強與人民溝通，若只是對於議題的恐懼，就要輕易調整制度，絕對不是民主政治的良性發展。