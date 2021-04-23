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網紅們的大學長回來了！75歲「舞棍阿伯」重返舞台筋骨更軟Q　想靠保健品跳到120歲

▲舞棍阿伯重出江湖　 75歲大秀地板動作展現軟Q筋骨。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄)

▲▼舞棍阿伯到東購分享關節保養。（圖／記者李毓康攝）

▲重新返回舞台，帶來勁歌熱舞的舞棍阿伯氣勢驚人，滿滿的活力讓年輕人也佩服。（圖／攝影李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

第一代YouTube網紅再度復出！還記得頂著一頭招牌蓬鬆長鬈髮，穿著緊身上衣與復古牛仔褲「嘟嘟嘟嘟嘟嘟」搖頭擺臀的「舞棍阿伯」葉復台嗎？這幾年他突然從舞台上消失，時不時也有網友在PTT論壇上討論「究竟舞棍阿伯去哪了」？許久不見的舞棍阿伯終於在4/23（五）重新帶著更軟Q的筋骨和美女舞群，在東森集團的妍美会雙龍錠見面會上閃亮登場！現場不僅帶來寶刀未老的精湛舞技，他也透露當初暫離舞台以及如今又化身一尾活龍重出江湖的關鍵原因。

▲▼舞棍阿伯到東購分享關節保養。（圖／記者李毓康攝）

▲頂著招牌鬈髮、更讓人驚豔的舞藝，好久不見的舞棍阿伯現身見面會，也帶來讓他自信復出的關鍵。

65歲時因為一支上傳到YouTube而爆紅的熱舞自創曲，讓葉復台爆紅網路，堪稱YouTube網紅1.0，現在所有線上網紅都要敬稱他一聲「前輩」。然而，舞棍阿伯以舞藝走紅絕非偶然。事實上，舞棍阿伯有位熱愛跳舞、以傳授舞藝為業的媽媽，耳濡目染下，舞棍阿伯很年輕就開始學舞，更曾遠赴日本、英國深造，教舞30多年，舞齡更是超過50多年。然而練舞的人最容易造成膝蓋磨損、關節卡卡，「我的磨損狀況比一般人還要嚴重得多，2年前我在醫師安排下積極復健、吃藥、打針貼藥膏……」舞棍阿伯憶起當時還是很無奈，「最後醫師也建議我要休息了，我也不得不服老。」骨骼老化、關節退化，這個籠罩所有長輩的退化問題，就是舞棍阿伯在紅極一時突然消失的主要因素。

然而，休息的骨骼頂多只是不再造成其他傷害，很難再恢復到原本的狀態。但彷彿是上天還希望舞棍阿伯再多跳幾年，在朋友推薦下，舞棍阿伯接觸了「東森妍美会雙龍錠」，和許多體驗者一樣，約服用1～2個月就頗有感，「大概吃了半年，就找回可以重新跳舞的狀態了。」仿若重生的舞棍阿伯，現在也積極向周遭親友、學生推薦「及時保健」的重要，「真的希望大家藉由日常保健品留著青春活力。」

▲▼舞棍阿伯到東購分享關節保養。（圖／記者李毓康攝）

▲或許是久未站上舞台，興奮的舞棍阿伯在現場更是即興加碼多個高難度舞蹈動作，讓在場也上了年紀的東森VIP會員看了既佩服又羨慕。

然而「雙龍錠」是哪雙龍？傳承第28代中醫世家的中醫師彭瑞娘院長特別為此介紹配方，「妍美会雙龍錠的雙龍指的是『土龍』和『鱘龍魚』。以中醫原理來看，土龍能滋陰補陽、抗老化、增強人體免疫力，鱘龍魚俗稱龍筋的軟骨，帶有豐富的硫酸軟骨素，可以幫我們恢復關節活動力，增強軟骨彈性、活化筋骨。此外還加入具有豐富蛋白質、人體必需氨基酸、維生素、微量元素和活性鈣、磷的鱷魚，這些珍貴材料來自中醫概念，另外還加入西醫科學的專利二型膠原蛋白，一同修復受損的骨骼、關節、韌帶等部位。」

▲▼舞棍阿伯到東購分享關節保養。（圖／記者李毓康攝）

▲中醫師彭瑞娘也分享臨床案例因雙龍錠而重拾自信的例子，對於保健品不僅能改善生理問題，也能照顧到受傷者或年長者的尊嚴，相當有感。

東森妍美会旗下產品多元，包括雙龍錠在內的一系列保健食品，皆強調在台製造生產，並首選中部科學園區唯一具有藥廠級生產廠的「優生製藥集團」合作製造。優生製藥集團副總傅松柏出席見面會時，也與舞棍阿伯和東森會員們分享優生製藥的優勢，包括通過PIC/S GMP全球公認最嚴謹的製藥規範、認證為國際優良藥廠，同時廠內也設置TAF國際食品藥物分析實驗室，力求以嚴謹的產品檢驗，打造出讓所有東森會員安心、放心的優質產品。

▲▼舞棍阿伯到東購分享關節保養。（圖／記者李毓康攝）

▲優生製藥集團副總傅松柏現身見面會，帶來優生製藥生技的強勁優勢。

東森購物電話行銷事業部營運長李頌齡也特別指出，很多東森會員到了一定年紀都會有骨頭卡卡甚至長骨刺等問題，「原因不外乎是骨頭跟骨頭之間的軟骨慢慢流失，雙龍錠就是在幫我們的保養日常補充膠原蛋白。我們希望能把『日常保健』這個觀念推廣給會員，不要等到哪裡痛才找醫師，平日就能以保健品強化身體機能。」他也透露此次的雙龍錠其實是第三代，「第二代加入鱘龍魚，這次更有鱷魚成分配方，一代一代不斷升級，很高興看到有廠商願意把市場上新開發更好、更有效的成分添加進去，讓東森會員持續享受到更好的產品。」

▲▼舞棍阿伯到東購分享關節保養。（圖／記者李毓康攝）

▲針對骨骼的保健品一向是東森購物的熱賣品項之一，結合中西醫原理的「東森妍美会雙龍錠」，如今也是不少會員固定早晚1～2粒的日常保養程序。

▲▼舞棍阿伯到東購分享關節保養。（圖／記者李毓康攝）

▲▼首次舉辦的東森VIP會員見面會活動，不僅有舞棍阿伯舞藝教學，更安排有獎徵答活動，讓會員們直呼「好有趣」。營運長李頌齡也表示，今年希望能拉近跟會員之間的距離，類似的見面會還會再前往台中、高雄等地，與大家同歡。

▲▼舞棍阿伯到東購分享關節保養。（圖／記者李毓康攝）

見面會最後，舞棍阿伯更是發下豪語，「我還要搖到120歲！」逗笑眾人之際，不免也讓人佩服他的毅力。其實若能找到適合自己的保健品和保養方式，想加入舞棍阿伯「不老活龍」的行列，也絕非難事。 
 

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