小美、味丹聯名合作　「味丹X小美冰淇淋汽水」7-ELEVEn上市⋯網友瘋打卡炫耀經典復古瓶

▲小美冰淇淋破天荒和味丹合作，推出小美冰淇淋汽水。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

說到冰淇淋，每個人的童年一定有掀開黃色蓋子、拿起木勺子挖著小美冰淇淋，舔著嘴巴的一幕。從1948年正式開始販售的小美冰淇淋，72年以來一直以經典香草口味擄獲消費者味蕾，不管在何處的冰櫃，總能看一眼就看到那一抹黃色的身影。味丹與小美此次攜手合作推出「味丹X小美冰淇淋汽水」，你準備好迎接華麗變身的「小美」了嗎？

從1948年正式開始販售的小美冰淇淋，72年以來以經典的香草口味擄獲廣大消費者的心，繼之前推出小美黑糖珍奶雪糕、小美香草牛乳後受到熱烈歡迎，成為PTT、Dcard激推人氣商品後，這次更首度攜手飲料大廠「味丹企業」，以小美冰淇淋獨特的黃紅配色作為原型，變身成黃紅瓶身的香草風味冰淇淋汽水，讓所有老顧客一看就知道「這是小美！」

▼從黃紅經典配色的外盒變身成瓶身，鮮明特色一眼就讓人認出是「小美冰淇淋」。

▼經典香草配上清爽氣泡爽感滿分。

而一打開熟悉的黃色瓶蓋，襲鼻而來的就是記憶中那經典的香草氣味，搭配清爽的氣泡口感，冰鎮後在嘴巴中「嗶嗶啵啵」超消暑，炎熱的夏天來一瓶絕對是大呼過癮。由味丹及小美同研發的味丹X小美冰淇淋汽水，以小美冰淇淋經典的黃紅配色，融合味丹復古的風格，迸出屬於台灣人專屬的「復古回憶」，不只瓶身攜帶方便，更有著超吸睛的設計，復古中帶出與現代的融合，勢必在IG上形成一股「#是小美冰淇淋的味道！」、「#用喝的冰！」的風潮。

這樣72年才破天荒合作的聯名，除了在悶熱的夏天自己單喝，也很適合聚餐一人乾一瓶，用小美經典香草滋味回到過去聯絡感情，童年回憶交織現在的幸福。即日起，小美冰淇淋汽水將在7-ELEVEn獨家限量販售，快揪著好友在第一時間購入，拿起你的「黃紅時尚」在IG上炫耀打卡，讓所有人都沈浸在香草氣泡的爽快口感中吧。

▼復古配色瓶身不只出外遊玩飲用超方便，也可以輕鬆變成「打卡神器」，搶佔朋友IG版面。

【價格資訊】

味丹X小美冰淇淋汽水 NT$35/瓶

【優惠資訊】

即日起於7-ELEVEn購買「味丹X小美冰淇淋汽水」，限時嚐鮮價2件8折、3件7.7折。(優惠活動以7-ELEVEn公告為準)