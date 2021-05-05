板橋買雞腿排便當！她見60元「內用炒麵吃到飽」　店家地點曝光

▲雞腿快跟手掌一樣大了！（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

雙北物價高，便當百元起跳早已見怪不怪！不過有女網友卻大方分享私房美食，竟在板橋買到60元超大塊雞腿便當，若內用還可炒麵吃到飽，引發網友跪喊「竟然比台中便宜！」就連當地人都狂讚，「這家CP值真的超高，從小吃到大！」

一名女網友在《Dcard》分享神級銅板美食，她表示日前去板新北橋買午餐，發現有50跟60元的價位，便嘴饞點了雞腿排，結果打開餐盒，發現4菜1主食超澎派，其中雞腿排分量就占據1/2空間，讓原PO狂噴口水。

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不僅如此，店家就怕客人吃不飽，店內還附免費餐點，讓原PO直呼，這一個雞腿排便當60元，「內用的話，還有炒麵跟湯喝到飽，超級佛的！」

菜色曝光後，引發網友暴動，「板橋欸？竟然比台中便宜」、「台北還有這個價位」、「其實板橋小巷子裡面很多50元便當」、「淡江水源街來來便當也是60元，老闆裝菜的原則就是塞爆，便當用橡皮筋綑不起來的那種，可惜的是收了，害我中午都不知道吃什麼好」。

▲店家地址曝光！（圖／翻攝Dcard）



留言串中，一票吃貨分享，「不過店員有時候態度蠻差的，不知道現在有沒有改善」、「我是吃莒光路的每次去都點炸雞腿，可是有時候會有點鹹，但CP值還是很高」、「莒光路有兩家喔，兩家開在正對面，每次去都吃超飽」、「大學的愛店，便宜又好吃，還可以吃超飽」、「身為在地板橋人而且住附近，這家CP值真的超高，從小吃到大」、「小學在安親班留到晚上 ，老師會幫忙訂這家，那時才$50 超誇張，十年前吧，小時候不知道物價水準，不懂得驚嘆」。