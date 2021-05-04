　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

秀姑巒溪泛舟3鐵蓄勢待發！不是游泳健將也能參賽　報名剩3天

▲東管處舉行2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」賽前記者會。（圖／東管處提供，下同）

東管處舉行2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」賽前記者會。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

不是游泳健將也能享受三鐵賽事 ！由東管處主辦的「2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」6月6日星期日上午6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心整裝出發，該活動是全國唯一結合泛舟、路跑、單車三項運動的鐵人競賽活動，預計有700名選手前來挑戰，包含來自波蘭、馬來西亞、英國、荷蘭、香港、法國、西班牙、美國及愛爾蘭旅居台灣的外籍好手一起來挑戰。

東管處特4日於花蓮藍天麗池飯店舉行賽前記者會，處長林維玲於記者會上表示：「泛舟鐵人是繼金剛馬拉松之後，東海岸另一場熱血賽事，是台灣最獨特的鐵人三項。受到國內外好手的喜愛，邀請大家一起來挑戰」。花蓮縣豐濱鄉江莉婷鄉長提到：「該賽事每年都打造的特別熱絡，沿途享受東部清爽芬多精，歡迎大家感受賽道的美麗」。

▲東管處舉行2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」賽前記者會。（圖／東管處提供，下同）

東管處處長林維玲表示，泛舟鐵人是台灣最獨特的鐵人三項。

記者會邀請鐵人媽媽蔡瑞塔出席，Rita說道：「泛舟鐵人吸引她之處，在於能跟好友在同舟共濟的往前；賽道沿途充滿靈性和能量的山景，使她忘卻運動中的疲憊。為此，她還研發出鐵人便當，希望大家能從中品嘗出生活與運動結合的幸福。」

賽事除了鐵人三項組（泛舟、路跑、自行車）、鐵三角接力組、鐵人二項組（泛舟、路跑）之外，還有三鐵及二鐵團體挑戰賽，由選手揪團組成8人戰隊；參賽者將依序挑戰泛舟11公里、路跑12.6公里與自行車44公里，合計共67.6公里賽程對各界好手來說可是一大挑戰。

▲東管處舉行2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」賽前記者會。（圖／東管處提供，下同）

記者會邀請鐵人媽媽Rita出席。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽最忠實參賽者「百鐵教父」賴曉春，今年除如往常出賽外，還呼朋引伴平時一起瘋三鐵訓練的鐵娘子軍團組隊參賽，到時將對上「鐵人工頭」JOVI帶領的三鐵好手們，兩隊交鋒一較高下，尤其在泛舟項目將考驗隊友間團隊合作的默契。 

為提升參加選手便利性，今年賽事將提供單車租借服務，可於報名時加購，前一日報到即可協助交車；此外，瑞穗鄉公所將配合選手報到日，下午4點至晚間9點辦理「縱夏穗樂市集」，邀請選手及遊客們一下火車即可品嚐在地特色農特產及音樂饗宴，歡迎選手及親友團一起來輕鬆享受在地音樂、美食及溫泉，為隔天比賽蓄積能量。

▲東管處舉行2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」賽前記者會。（圖／東管處提供，下同）

豐濱鄉長江莉婷表示，賽事沿途可享受東部清爽芬多精，感受賽道的美麗。

另外，東管處特與愛玩旅遊合作推出「東原鄉部落.理想慢活之旅」，有專人帶領走訪在地原鄉部落及景點，讓大家在參賽之餘，亦可盡情賞玩花東海岸。 

競賽報名即將於5月7日報名截止，歡迎全台喜歡運動的朋友把握最後3天報名機會，6月3日到瑞穗秀姑巒溪東部海岸FUN鬆一下。

愛玩旅遊： http://www.iplaytrip.com/home/goods.php?id=103  相關活動簡介請見： https://reurl.cc/7yQbo5 Fb搜尋： 秀姑巒溪國際泛舟鐵人競賽。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
快訊／抗癌女歌手病逝　享年31歲
洗車場老闆遭亂刀砍殺　肚破腸流慘死宮廟前
她融資進台股遇暴跌「慘虧913萬」　網見超狂下單法：免擔心啦
快訊／新北新海橋驚傳連環車禍！機車、汽車、貨車撞成一團
沈姓台商「確診肺炎」拿假檢驗報告登機　最嚴重下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為防垃圾大戰爆發　台南藍軍力挺環保局垃圾減量透明袋政策

桃園楊梅區「秀才步道」環境優美　議員建議整體規劃吸引遊客

台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱...功能曝光

秀姑巒溪泛舟3鐵蓄勢待發！不是游泳健將也能參賽　報名剩3天

第二波「桃園好市券」7日開放登錄　ibon取票好方便

新竹漁港「海波浪」大棚架　全台少見混凝土弧形屋頂

疫情升溫　竹市宣布據點供餐不共餐、公有場館加強防疫

唯一現存功勳艦「中海艦」來台南指日可待　黃偉哲：樂見輝煌艦史銘記永垂不朽

北部出現本土疫情　潘孟安籲鄉親落實防疫措施

駕駛開山路恍神車輪陷泥沼　南投警民合力救援助脫困

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

為防垃圾大戰爆發　台南藍軍力挺環保局垃圾減量透明袋政策

桃園楊梅區「秀才步道」環境優美　議員建議整體規劃吸引遊客

台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱...功能曝光

秀姑巒溪泛舟3鐵蓄勢待發！不是游泳健將也能參賽　報名剩3天

第二波「桃園好市券」7日開放登錄　ibon取票好方便

新竹漁港「海波浪」大棚架　全台少見混凝土弧形屋頂

疫情升溫　竹市宣布據點供餐不共餐、公有場館加強防疫

唯一現存功勳艦「中海艦」來台南指日可待　黃偉哲：樂見輝煌艦史銘記永垂不朽

北部出現本土疫情　潘孟安籲鄉親落實防疫措施

駕駛開山路恍神車輪陷泥沼　南投警民合力救援助脫困

為防垃圾大戰爆發　台南藍軍力挺環保局垃圾減量透明袋政策

懸缺近半年、台漫CCC風暴未平！文策院院長由KKBOX副董李明哲接任

才被拍到密會珍妮佛洛佩茲…班艾佛列克再爆「私訊正妹網紅」！

桃園楊梅區「秀才步道」環境優美　議員建議整體規劃吸引遊客

母親節限定！LINE推出7組貼圖「限時免費」　一鍵輕鬆領取

聯電遭Kevin D. Meyer等人提集體訴訟案　以300萬美元和解

台東海岸線16米龐然大物傾斜　縣府：富岡漁港新沈箱...功能曝光

快訊／李明蔚病逝享年31歲　罹罕癌9年「擴散到肝」4天前才曝近況

華航股東會就在諾富特「公司回應了！」　群聚風暴擴大提升防疫

彭文正咬蔡英文假博士挨告　律師酸檢察官姓「蔡」嗨翻彭粉

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

南投衛生局：6人皆未確診

瑞莎遭控挖角搶功、帳目不清　鄭文燦回應了

石門富基漁港　北海岸時尚藝術季5/8開跑

高中生洗車場慶生　壽星遭綁噴泡沫

居家檢疫趴趴走被罰吳男繳清汽機車免遭拍賣

台南南區知名夜店凌晨失火無傷亡

今天媽祖生　雲林信徒準備「聖蛋」超吸睛　

雲林老夫妻派出所外爭執　警助排解一問心酸了

國圖南館工程正式上網預計2024完工

「莒光公園遊戲場」兒童玩翻超嗨　快來遛小孩！

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

陳時中關懷防疫旅宿工作人員疫苗接種

苗栗亂丟垃圾4個月破萬件！檢舉達人單月賺38萬獎金

台南市區1300處號誌週期改善

更多熱門

相關新聞

新東陽國道服務區　神級美味母親節限時開賣

新東陽國道服務區　神級美味母親節限時開賣

為了配合行政院農業委員會漁業署推廣國產鰻魚，新東陽所經營的國道關西、西湖、清水、南投4個服務區，特別結合台灣鰻魚及雲林花生、蒜頭、醬油等在地新鮮食材，限時限地推出美味的「台式三杯鰻魚便當」、「蒲燒鰻魚便當」、「澎派蒲燒鰻魚油飯」和「蒲燒鰻魚油飯」，讓消費者吃得健康，補充膠質外，還能幫助在地農漁產業。

「奇萊玩一夏」開放報名　3條路線騎鐵馬賞美景

「奇萊玩一夏」開放報名　3條路線騎鐵馬賞美景

自行車集章賽　活動倒數一個月

自行車集章賽　活動倒數一個月

「夜訪小野柳」啓動了　每人100元線上報名

「夜訪小野柳」啓動了　每人100元線上報名

狗飛天游泳超萌！原來是店員貼心

狗飛天游泳超萌！原來是店員貼心

關鍵字：

秀姑巒溪泛舟3鐵游泳健將報名便當鐵人路跑自行車

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

北北桃疫情拉警報！台北市「共11人確診」亮紅燈

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

李千那、是元介「根本沒分手」

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面