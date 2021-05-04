秀姑巒溪泛舟3鐵蓄勢待發！不是游泳健將也能參賽　報名剩3天

▲東管處舉行2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」賽前記者會。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

不是游泳健將也能享受三鐵賽事 ！由東管處主辦的「2021秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」6月6日星期日上午6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心整裝出發，該活動是全國唯一結合泛舟、路跑、單車三項運動的鐵人競賽活動，預計有700名選手前來挑戰，包含來自波蘭、馬來西亞、英國、荷蘭、香港、法國、西班牙、美國及愛爾蘭旅居台灣的外籍好手一起來挑戰。

東管處特4日於花蓮藍天麗池飯店舉行賽前記者會，處長林維玲於記者會上表示：「泛舟鐵人是繼金剛馬拉松之後，東海岸另一場熱血賽事，是台灣最獨特的鐵人三項。受到國內外好手的喜愛，邀請大家一起來挑戰」。花蓮縣豐濱鄉江莉婷鄉長提到：「該賽事每年都打造的特別熱絡，沿途享受東部清爽芬多精，歡迎大家感受賽道的美麗」。

▲東管處處長林維玲表示，泛舟鐵人是台灣最獨特的鐵人三項。

記者會邀請鐵人媽媽蔡瑞塔出席，Rita說道：「泛舟鐵人吸引她之處，在於能跟好友在同舟共濟的往前；賽道沿途充滿靈性和能量的山景，使她忘卻運動中的疲憊。為此，她還研發出鐵人便當，希望大家能從中品嘗出生活與運動結合的幸福。」

賽事除了鐵人三項組（泛舟、路跑、自行車）、鐵三角接力組、鐵人二項組（泛舟、路跑）之外，還有三鐵及二鐵團體挑戰賽，由選手揪團組成8人戰隊；參賽者將依序挑戰泛舟11公里、路跑12.6公里與自行車44公里，合計共67.6公里賽程對各界好手來說可是一大挑戰。

▲記者會邀請鐵人媽媽Rita出席。

秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽最忠實參賽者「百鐵教父」賴曉春，今年除如往常出賽外，還呼朋引伴平時一起瘋三鐵訓練的鐵娘子軍團組隊參賽，到時將對上「鐵人工頭」JOVI帶領的三鐵好手們，兩隊交鋒一較高下，尤其在泛舟項目將考驗隊友間團隊合作的默契。

為提升參加選手便利性，今年賽事將提供單車租借服務，可於報名時加購，前一日報到即可協助交車；此外，瑞穗鄉公所將配合選手報到日，下午4點至晚間9點辦理「縱夏穗樂市集」，邀請選手及遊客們一下火車即可品嚐在地特色農特產及音樂饗宴，歡迎選手及親友團一起來輕鬆享受在地音樂、美食及溫泉，為隔天比賽蓄積能量。

▲豐濱鄉長江莉婷表示，賽事沿途可享受東部清爽芬多精，感受賽道的美麗。

另外，東管處特與愛玩旅遊合作推出「東原鄉部落.理想慢活之旅」，有專人帶領走訪在地原鄉部落及景點，讓大家在參賽之餘，亦可盡情賞玩花東海岸。

競賽報名即將於5月7日報名截止，歡迎全台喜歡運動的朋友把握最後3天報名機會，6月3日到瑞穗秀姑巒溪東部海岸FUN鬆一下。

愛玩旅遊： http://www.iplaytrip.com/home/goods.php?id=103 相關活動簡介請見： https://reurl.cc/7yQbo5 Fb搜尋： 秀姑巒溪國際泛舟鐵人競賽。

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