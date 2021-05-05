我駐印代表處累計5人確診　外交部：接洽旅行社包機送僑胞回台

▲新冠肺炎疫情肆虐全球，印度新增確診屢創新高。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，印度新增確診屢創新高，我國駐印代表處已經累計5人確診。對此，外交部次長田光中5日表示，在過去兩週內已經有超過20位印度僑民，搭乘日本航空的班機回台，外交部也已經在接洽旅行社包專機，將需要回台的僑胞送回來。

立法院外交及國防委員會5日處理110年度僑委會、外交部預算解凍案。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，現在印度疫情嚴重，包括南韓政府已經撤僑、日本外務省有希望國民能夠回國，外交部是否有計劃行動。

對此，田光中表示，南韓是由「韓人會」所發動，而「韓人會」是一個韓國在印度的組織，「撤僑」這兩個字則是政府發動的，我國過去在印度已經有援助專機，而且是使用者付費。

田光中指出，我國在印度包括駐外同仁共有244人，外交部已經調查所有僑民，如果有意願要搭飛機回來的，至5月21日都還有日本航空的班機，每個禮拜有兩班，有需要都可以去買票。

田光中也說，在過去的兩個禮拜以內，已經有超過20人搭乘日航班機回台，至於如果有需要專機，外交部也在接洽旅行社包專機，把需要回來的僑胞送回來。

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