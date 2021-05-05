東奧只剩79天！日本疫情仍嚴峻...擬再延長緊急事態宣言

▲日本4地區的緊急事態恐將延長。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

受疫情影響延後一年舉辦的東京奧運即將於7月23日正式開幕，然而疫情卻仍不見緩，目前東京、大阪、兵庫以及京都等4個都府縣仍然處於緊急事態中，預計11日才會全面解禁。如今更傳出，當局有意延長緊急事態宣言，詳細情形將會待首相菅義偉5日與經濟再生擔當大臣西村康稔以及厚生勞動大臣田村憲久等內閣商討後，進行最終判斷。此外，大阪府也有意向中央籲請延長。

根據《產經新聞》報導，距離東京奧運開幕不到3個月，日本當地疫情卻仍然無法獲得緩解。隨著新增確診案例不斷增加，當局也認為，延長緊急事態宣言將成為不可避免的選項之一，因此將在本週的政府對策會議中，商討延長緊急事態宣言的適用地區以及時間。

菅義偉4日與內閣官房參與岡部信彥進行商討後續對應措施，會後，岡部也直言，「菅義偉首相已經尋求各方意見，目前仍在苦惱（是否延長緊急事態）。」

日本4日新增4199例確診，累計確診61萬3552人。目前在加護病房或使用呼吸器的重症患者共1083人，雖然相較3日減少1人，但已經連續4天超過千人。

另一方面，大阪府也打算向中央政府籲請延長緊急事態宣言。大阪府知事吉村洋文表示，根據目前的疫情，想解除或暫緩緊急事態可以說是非常困難。