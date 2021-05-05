國民黨要求謝長廷回台備詢　外交部：主帥不可以擅離職守

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷回台報告。對此，外交部次長田光中4日表示，駐外單位在面對緊急應變時，要有一個標準作業程序，「緊急應變措施一啟動時，主帥不可以擅自離開駐地，這是標準、全世界都一樣」。

立法院外交及國防委員會5日處理110年度僑委會、外交部預算解凍案。國民黨立委溫玉霞質詢時指出，謝長廷如果在今天沒有搭上飛機，就代表在這個會期結束前都沒有機會回台備詢，詢問外交部是否有要讓謝長廷回國。

對此，田光中表示，駐外代表在面對緊急應變時，要有一個標準作業程序，四個面向都要達到才能談這個問題，「緊急應變措施一啟動時，主帥不可以擅自離開駐地，這是標準、全世界都一樣」。

田光中說明，現在日本的疫情非常嚴重，並且已經發出緊急事態宣言，現在已經有60幾萬人確診，必須要分組、分流上班，「有些要測試PCR，因為一個確診後，所有館不但要分流分班、冷氣機都可能都要關起來」。

溫玉霞追問，謝長廷今天來不來得及搭上飛機。田光中則重申，如果四個面向都可以完成，外交部會往這個方向努力，「這四點一定要做到，緊急應變開始，主帥不可以擅離職守，打仗也是一樣」。

溫玉霞也建議，謝長廷可以依循外交泡泡、商務泡泡的方式回國。田光中說明，外交泡泡是外國人在用的，「國人怎麼可以使用專機，納稅人的錢把他包機包回來，外交泡泡是對外國重要的，而且他有疫情」。

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