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常客要求代墊320元遭拒嗆投訴　女店員「挨罵沒人情味」曝內幕

記者黃翊婷／綜合報導

客人錢不夠就要幫忙代墊嗎？一名女店員27日在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，遇到一位常客要求幫忙代墊320元的費用，拒絕之後不僅挨罵沒人情味，對方還揚言要投訴，讓她超級傻眼。沒想到這篇文章PO出之後，意外釣出另一名更慘的彩券行女員工留言感嘆，自己曾遇到欠款1萬6000元的奧客。

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO拒絕幫常客代墊費用，竟遭辱罵、威脅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，這位常客因為錢帶不夠，無法支付320元的費用，沒想到竟然反過來要求她全額代墊，被拒絕之後還怒罵白目、沒人情味，甚至揚言要投訴她態度差，幸好店長選擇站在員工這一邊，事情才沒有鬧大。

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原PO無奈表示，這位常客其實已經不只一次這樣，以前甚至會用言語性騷擾女店員，「看到女員工就說要給錢陪睡，給人賺外快」。

其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言力挺她不要向這種人低頭，「千萬不要幫付」、「常客不代表可以欠錢」、「沒付錢就不是客人啊」、「只要代墊了就是惡夢的開始，這個方便絕對不能給」。

還有一名在彩券行工作的女員工留言分享自己的遭遇，「我也是，做彩券行的讓客人欠到1萬6000元」，後來客人消費到2000元，她便提醒不要再玩了，沒想到對方竟然回答，「之前讓我欠1萬多都沒在怕，現在2000元就那麼緊張」。

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