蓋茲分產第1步！　移轉「500億台幣↑股票」給梅琳達

▲比爾蓋茲與梅琳達宣布結束27年婚姻。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國微軟公司（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）3日宣布離婚，結束27年婚姻，財產分配引發國際矚目。據悉，蓋茲的投資控股公司Cascade已將18億美元（大約新台幣503億元）的股票轉讓給梅琳達。

《彭博社》報導，蓋茲利用微軟的分紅和股票出售利潤創辦Cascade，此公司4日將汽車零售商Auto Nation價值3.09億美元（大約新台幣86.4億元）的294萬股股份、加拿大國家鐵路（Canadian National Railway）價值15億美元（大約新台幣419.4億元）的1410萬股股份轉讓給梅琳達。



另據美國證券交易委員會（SEC）最新資料，梅琳達確實是加拿大國家鐵路1410萬股股票的實質受益人（Beneficial Owner）。

▲比爾蓋茲與梅琳達。（圖／達志影像）

比爾蓋茲透過Cascade在能源、旅宿、房地產領域的數十間上市公司獲利，包括美國農林設備商強鹿（Deere & Co.）和廢棄物回收與能源服務公司Republic Services。他與前妻是全美最大地主之一，創立與管理私人慈善機構「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）。

根據「彭博億萬富翁指數」（The Bloomberg Billionaires Index），比爾蓋茲身價高達1454億美元，他的投資橫跨多個領域，使其財產分配更加複雜。雖然蓋茲和梅琳達都表示，將持續投入慈善活動，但基金會之後的計畫與發展將取決於2人未來合作關係。

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