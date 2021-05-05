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不滿「除草機太吵」！6萬殺人蜂活活螫死7旬老翁

▲▼70歲老翁在自家院子割草，卻被6萬殺人蜂活活螫死。（圖／翻攝自fb／Breckenridge Fire Department）

▲70歲老翁在自家院子割草，卻被6萬殺人蜂活活螫死，消防人員入內搶救並以泡沫驅散蜂群。（圖／翻攝自fb／Breckenridge Fire Department，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國德州史蒂芬斯縣70歲老翁希克斯(Thomas Hicks)日前在家使用割草機除草，但疑似是機器噪音過大，驚擾附近蜜蜂，大批蜂群竟群湧而出狂螫希克斯，導致他身受重傷，妻子返家後才驚見丈夫的頭與背部全被蜜蜂覆蓋，嚇到報警，然而等救援人員抵達已為時過晚，希克斯搶救後仍傷重身亡。

▲▼70歲老翁在自家院子割草，卻被6萬殺人蜂活活螫死。（圖／翻攝自fb／Breckenridge Fire Department）

綜合外媒報導，希克斯的妻子佐尼(Zoni)表示，丈夫 剛準備修剪院子時，她正要前往雜貨店購物，臨走前還要丈夫小心院子裡的蜂窩，而希克斯也承諾會多加注意，沒想到回家後卻驚見丈夫跳著尖叫，周身被狂怒的蜂群環繞淹沒，甚至看不見希克斯的頭與背部。

▲▼70歲老翁在自家院子割草，卻被6萬殺人蜂活活螫死。（圖／翻攝自fb／Breckenridge Fire Department）

佐尼表示，當時她見狀立刻不顧危險衝上去試圖趕走蜂群，並在緊急報案後立刻對丈夫施行心肺復甦術。當地消防單位則指出，當救援隊抵達現場時，希克斯已經身負重傷，失去呼吸心跳，經過1小時多搶救仍在到院前不治身亡，而佐尼和救援人員也在過程中遭受蜂群襲擊而送醫救治。

▲▼70歲老翁在自家院子割草，卻被6萬殺人蜂活活螫死。（圖／翻攝自fb／Breckenridge Fire Department）

據報導，蜂窩位在希克斯倉庫後的一棵枯樹上，已存在2年之久，內有4-5個蜂房。當地捕蜂人威尼坎普(Joey Venecamp)事後至現場移除蜂窩並指出，這些蜜蜂是俗稱「殺人蜂」的非洲化蜜蜂，因正值繁殖期，攻擊性較強，依蜂巢大小推估可能有多達6萬隻殺人蜂。

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