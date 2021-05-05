憂北京對台下1步　美印太事務官反對明確保台：衝突後果無法預測

▲美國國安會印太事務協調官康貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）4日表示，美中都認定台灣問題維持某種程度的現狀最能符合兩國最佳利益，反對在美方現今採取的戰略模糊政策上做出改變，「所謂的戰略明確含有部分顯著缺點」，一旦爆發衝突，將會以任何人都無法預測的方式從根本上破壞全球經濟。

路透報導，康貝爾出席金融時報主辦的討論會時談及台海局勢，但似乎是反對部分人士近期要求美方明確表態願意在中國攻擊台灣時防衛台灣的呼籲。

當被問及美國部分知名學者呼籲華府給予台灣更加明確的安全保障時，康貝爾指出，關注台灣局勢是恰當的，但同時也深信，美中都認定台灣問題維持某種程度的現狀最能符合兩國最佳利益，「我認為，你提到的所謂的戰略明確含有部分顯著缺點。」

康貝爾表示，美中之間針對台灣的任何衝突都不太可能局限於一小個地理區域內，「我認為這將迅速擴大，以任何人都無法預測的方式從根本上破壞全球經濟」，而維持和平與穩定的最佳途徑，就是把外交及美國國防創新結合在一起，向中國傳遞堅定訊息。

康貝爾進一步透露，真正短期及中期風險來自「事故與誤判」（accidents and inadvertence），美中之間必須建立信任且確保危機時刻的交流暢通管道。但他也表示，中方過去始終不願意使用美中之間設置的熱線，「我們確實有一條熱線，使用過幾次，但空響數小時，對方均未接聽。」