檢出非洲豬瘟陽性！金門海灘大陸死豬送驗　歷年海漂靠岸圖曝

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，1日於金寧鄉烏沙頭海灘發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，經防疫所採樣，送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗，4日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，金門縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控金寧鄉1家養豬場，所有豬隻均未發現異常現象。

▲金寧鄉烏沙頭海灘大陸海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性分布圖 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣防疫所於1日下午接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，於金寧鄉烏沙頭海灘發現一隻約100公斤境外漂流豬屍，防疫所同仁立即赴現場執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚燒掩埋，相關作業人員及發現豬屍地點均已由本縣防疫所完成澈底消毒，檢體即刻送畜衛所檢驗。檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。

依金門縣縣防疫所回報，海漂豬屍地點周邊半徑3公里內金寧鄉有1家養豬場，已即刻請金寧鄉公所獸醫師進行臨床健康訪視，並未發現豬隻異常現象。由於金門縣地理位置非常接近中國大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸，此個案已對接觸到該漂流豬屍的人員、車輛、器械執行消毒措施。

防疫所籲請鄉親及農友務必配合政府各項防疫措施，落實畜牧場自主防疫管理，進出畜牧場應更換場內專用靴子和衣服（或著拋棄式防護衣），並定期清潔消毒專用靴子；嚴禁非場內人員及車輛如動物運輸車輛、飼料車及其司機等進入場內；車輛如須進出場內時，應經過嚴密清潔消毒。亦應避免涉足其他偶蹄類動物飼養場所、肉品市場及屠宰場、禁止以廚餘養豬等。唯有全面提升防疫意識，才能成功將非洲豬瘟疫情阻絕於境外。

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