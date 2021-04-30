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新冠確診個案接觸者到金門！　衛生局緊急檢測：陰性

▲金門縣府衛生局表示居家隔離非確診個案 。（圖／記者林名揚翻攝）
▲金門縣府衛生局表示居家隔離非確診個案，圖為消毒畫面     。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

一名名新冠肺炎確診個案的接觸者到金門，金門縣衛生局接獲桃園通報後，火速找到當事人依規定進行「一人一戶」隔離管制，並進行核酸檢測後結果為陰性，目前由衞生局每日追蹤該案相關身體狀況，金門縣府請鄉親不要恐慌。

▲金門縣府衛生局表示居家隔離非確診個案 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門新冠肺炎現況 。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣衛生局於28日晚上接獲桃園縣衛生局連繫得知有位新冠肺炎確診個案的接觸者，屬居家隔離之個案目前人在金門，經連繫個案後，當日即依規定完成「一人一戶」的管制，並經疫情調查掌握個案健康狀況並無任何身體不適，也掌握該案到金門相關行程及同團接觸者名單，因非屬確診個案，依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心規定，不公布該接觸者足跡；另於4月29日該案進行核酸檢測後結果為陰性，目前由衞生局每日追蹤該案相關身體狀況，請鄉親不要恐慌。

金門縣衛生局呼籲，新冠疫情期間民眾應落實自身防護措施，持續遵守出入高感染傳播風險八大場域全程佩戴口罩、勤洗手落實手部衛生、注意咳嗽禮節及生病在家休息，即可以降低感染的風險；另社區或團體辦理各類活動應以防疫為優先考量，落實量體溫、固定入口、總量管制、實聯制、全程戴口罩、限制飲食、加強環境消毒、維持社交距離室內保持1.5公尺及室外保持1公尺。

衛生局表示，針對中央目前已開放公費接種對象一至六類人員，及有商務、出國工作、留學及就醫等考量者可自費接種，上述人員應盡速完成疫苗之接種，以及早獲得免疫保護力；目前本縣新冠疫苗接種合約院所為衛生福利部金門醫院，於每周三、五上午有Covid19疫苗專診及自費Covid19疫苗診，符合接種資料之對象可上網預約。

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