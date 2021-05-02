陸網友狂罵小三通「免隔離」　官方微博帳號「留言全關閉」

▲金門廈門往返的小三通船班。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省日前宣布，自5月10日起，金門、馬祖居民在當地連續居住28天，可循小三通直航前往福建，並且不用隔離。但政策公告後，卻有許多大陸網友在福建省官方的微博帳號「福建發布」上留言反對，目前該帳號內所有貼文的留言功能都已經被關閉。

「福建發布」4月29日下午在微博上公告，5月10日零時起，對急需來閩工作或開展重要商務、重要交流活動，並通過福建對台海空客運直航口岸來閩的台胞，實施「2天集中醫學觀察+19天閉環管理」；在金門、馬祖連續居住滿28天以上並通過「小三通」直航來閩的金門、馬祖籍居民，無需隔離。

公告一發出，便有許多大陸網友留言反對，留言數量快速突破上千則，轉發更是超過4萬次。雖然該帳號所有貼文的留言功能現在都已經被關閉，但仍有不少網友以轉發的方式表達不滿，「全世界都要隔離，為什麼金門、馬祖就不用？」「就算台灣防疫做得好，如果有國外來的呢？」「台灣的機場旅館不是才發生群聚感染？還有很多機師確診了，這個時間點放寬限制太嚇人了！」

▼公告貼文目前已無法留言，也無法觀看先前留言。（圖／翻攝微博）



對於大陸網友們的質疑，大陸《環球時報》總編輯胡錫進發文表示，他認為網友的擔心及不滿都有合理性，但據他了解，福建會推出這一政策，完全是出於加強福建經濟活動的需求，「因為福建與台灣素來經濟聯繫密切，這一舉措與『惠台』『統戰』毫無關係，這不是北京方面分配給福建的『任務』。」

胡錫進指出，廣東不敢給香港同胞開這樣的口子，福建卻率先「搞試點」，大概是因為台灣的新冠病例比香港少得多，而且零星發生的基本都是輸入性病例和相關的密接感染，「那些通過便捷通道進入福建的台胞在一段時間內將處於閉環管理中，不能在社會上游走，所以福建認為風險較小，決定一試。」

▼金門水頭碼頭售票處。（圖／記者蔡紹堅攝）



胡錫進提到，他跟大家一樣，很擔心這樣的閉環管理可能出現漏洞，所以想提醒福建省，這一次試點必須做到萬無一失，「一旦出現個別來閩台胞感染漏查並將病毒帶向福建社會，所造成的衝擊很可能非常大，不僅將影響福建全省的經濟社會發展形勢，還將導致全國其他省區對福建的擔心和躲避，甚至會產生人們對福建省對台開放政治上的質疑。」

胡錫進還說，福建既然做出這個決定，就一定要清楚它的重量，千萬別讓福建省的民眾以及全國人民失望，「該省相關部門要把事情做縝密，確保不出紕漏，取得良好效果。」

胡錫進也強調，隨著疫苗在全球逐漸推廣開來，探索不同國家和地區之間的交往恢復有可能成為一個趨勢，中國大陸恐怕也要有所行動，「福建省算是走到了前面，但是『攬瓷器活』需要的是『金剛鑽』，對於公眾的質疑乃至情緒激烈的指責，福建省需要傾聽並且正視，作為把工作做紮實的鞭策。」