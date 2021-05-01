　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／金門砍人2男2女傷！談贍養撫育費　男持刀狂殺前妻岳父母

▲金門砍人案 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲金門砍人案 ，現場血跡斑斑 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門一對年輕夫妻因離婚過程，雙方家屬對於相關贍養撫育費用產生糾紛，進而相約談判，而導致過程產生口角及肢體衝突，一名李男竟持刀攻擊別人，爭吵過程導致2男2女受傷，李姓犯嫌經金門地檢署聲請預防性羈押，金門地方法院則裁定以新臺幣30萬交保候傳。

▲金門砍人案 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲金門砍人案 ，現場血跡斑斑 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣金城警分局於1日凌晨接獲報案，金寧鄉發生一件持刀傷人案件，經指派轄區派出所及偵查隊前往，現場發現有2女1男分別受有不同程度外傷，是現場血跡斑斑，所幸送醫後均無生命危險，警方蒐證查訪後立即鎖定李姓犯嫌涉有重嫌，於30分鐘內迅速將犯嫌查獲到案，並發現犯嫌身旁尚有1名男姓傷者，隨即由救護車送往金門醫院救治。

▲金門砍人案 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲犯案用工具 。（圖／記者林明揚翻攝）

經初步了解，李嫌與陳姓女子因離婚後，雙方家屬對於相關贍養撫育費用產生糾紛，進而相約談判，而導致過程產生口角及肢體衝突，李姓犯嫌遂憤而持刀傷人，分別是李嫌的陳姓前妻，前岳父岳母，就連自己的爸爸也波及受傷，目前已進入司法偵查階段，其中犯嫌與他爸爸已完成筆錄製作，其餘3人則因傷勢較重尚需留院觀察，全案則依刑法傷害及殺人未遂罪移送偵辦，並聲請緊急保護令核發在案，李姓犯嫌經金門地檢署聲請預防性羈押，金門地方法院則裁定以新臺幣30萬交保候傳。

▲金門砍人案 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲傷者傷勢嚴重。（圖／記者林明揚翻攝）

ET快訊
快訊／被何孟遠爆「不正當感情關係」　陳敬宣回應了
快訊／《全明星》藍隊驚傳「集體食物中毒」！
快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍
遭何孟遠公開對話截圖！　元元不認帳反控誹謗
快訊／林口康橋1人確診　「匡列198人」檢驗結果出爐
快訊／汐止加油站附近「瓦斯外洩」！通東湖車道封閉
元元安慰「要你全扛不公平」轉身卻開罵　何孟遠怒公開私訊
快訊／元元遭何孟遠爆料「當飯局妹」！　氣炸回應：法院見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／汐止加油站附近「瓦斯外洩」！通東湖車道封閉

快訊／金門砍人2男2女傷！談贍養撫育費　男持刀狂殺前妻岳父母

賓士後座男「開窗喊救命」！路邊騎士嚇傻報案…23警到場傻了

吸K菸駕車撞死女騎士...「切香腸法」神詭辯　卻少一張證件完敗

神壇起火！女住戶嚇壞躲廁所　消防員「拚命衝進火場」驚險救援

剛車聚完…重機車主台三線摔車「磨地50公尺」亡　百萬杜卡迪毀了

機車雙載撞小黃墜水圳2死　18歲高中男無照載建教班麻吉

史上最衰二房東！房客偷藏「衝鋒槍」…收不到租金還被羈押

媽滑IG瞄見「鹹豬手撫少女胸」噁照　火大衝警局報案：是我女兒！

泰山男遭砍昏倒！腿部20公分環狀刀傷　變態凶手傳照片請人報案

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

超狂助理潛伏實況主家中4小時！開火煮泡麵、浴室洗頭都沒被發現

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

消失6年男友突出現：妳這一輩子注定是我的　一回來就求婚...陳意涵「為什麼我要等你！」

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

快訊／汐止加油站附近「瓦斯外洩」！通東湖車道封閉

快訊／金門砍人2男2女傷！談贍養撫育費　男持刀狂殺前妻岳父母

賓士後座男「開窗喊救命」！路邊騎士嚇傻報案…23警到場傻了

吸K菸駕車撞死女騎士...「切香腸法」神詭辯　卻少一張證件完敗

神壇起火！女住戶嚇壞躲廁所　消防員「拚命衝進火場」驚險救援

剛車聚完…重機車主台三線摔車「磨地50公尺」亡　百萬杜卡迪毀了

機車雙載撞小黃墜水圳2死　18歲高中男無照載建教班麻吉

史上最衰二房東！房客偷藏「衝鋒槍」…收不到租金還被羈押

媽滑IG瞄見「鹹豬手撫少女胸」噁照　火大衝警局報案：是我女兒！

泰山男遭砍昏倒！腿部20公分環狀刀傷　變態凶手傳照片請人報案

陳敬宣被何孟遠爆「不正當感情關係」　公司回應了！

《全明星》藍隊驚傳「集體食物中毒」！　連拉3天…硬撐病體繼續拍

快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍、趙映光放棄一切黨務

味全龍止4連敗！葉總開心選手沒放棄　林驛騰沒讓教練看錯人

遭何孟遠公開對話截圖！　元元不認帳反咬誹謗：不可能安慰劈腿的人

60歲爸抽屜藏壯陽藥！　女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」…慘痛代價曝

4度選秀首安轟滿貫寫歷史之夜　林驛騰哭了：很棒的禮物

吃藥也沒效！3訣竅照做不經痛　醫激推「每月觀察法」…還是可吃冰

快訊／汐止加油站附近「瓦斯外洩」！通東湖車道封閉

何孟遠公開私訊！　控元元「私下把責任推給荳荳」：恭喜獲得熱度

社會熱門新聞

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

台新銀行八德大樓火警！托嬰中心數名嬰兒待救

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

趙介佑警局「拍照PO臉書」北投分局被問到結巴：痾

輾斃高一女學霸！司機赴靈堂「8度鞠躬致歉」　

高級旅館員工「廁所不倫」打工妹　判賠40萬

18歲雙載機車闖紅燈遭撞飛　2人飛落水圳1死1失蹤

公車輾斃女學霸　招魂7次失敗...父淚：掛心學業

影／18歲機車雙載遭撞飛1死1失蹤　阿嬤悲喚「原諒你了」

泰山男遭砍昏倒！變態凶手傳照片請人報案

更多熱門

相關新聞

新冠確診個案接觸者到金門！　衛生局緊急檢測：陰性

新冠確診個案接觸者到金門！　衛生局緊急檢測：陰性

一名名新冠肺炎確診個案的接觸者到金門，金門縣衛生局接獲桃園通報後，火速找到當事人依規定進行「一人一戶」隔離管制，並進行核酸檢測後結果為陰性，目前由衞生局每日追蹤該案相關身體狀況，金門縣府請鄉親不要恐慌。

大陸有條件解禁小三通　楊鎮浯籲中央善意回應

大陸有條件解禁小三通　楊鎮浯籲中央善意回應

詐團「勞資糾紛」　9煞砍斷老闆肌腱

詐團「勞資糾紛」　9煞砍斷老闆肌腱

台南6煞當街砍人！2嫌落網辯：去助陣的

台南6煞當街砍人！2嫌落網辯：去助陣的

金門岸際發現7顆未爆彈　陸軍拆彈小組帶回

金門岸際發現7顆未爆彈　陸軍拆彈小組帶回

關鍵字：

金門砍人

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

股票1天賺10萬！他囂張曬照卻糗翻

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

小屁弟頭頂地練功！汪眼神死撇頭

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面