快訊／金門砍人2男2女傷！談贍養撫育費　男持刀狂殺前妻岳父母

▲金門砍人案 ，現場血跡斑斑 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門一對年輕夫妻因離婚過程，雙方家屬對於相關贍養撫育費用產生糾紛，進而相約談判，而導致過程產生口角及肢體衝突，一名李男竟持刀攻擊別人，爭吵過程導致2男2女受傷，李姓犯嫌經金門地檢署聲請預防性羈押，金門地方法院則裁定以新臺幣30萬交保候傳。

▲金門砍人案 ，現場血跡斑斑 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣金城警分局於1日凌晨接獲報案，金寧鄉發生一件持刀傷人案件，經指派轄區派出所及偵查隊前往，現場發現有2女1男分別受有不同程度外傷，是現場血跡斑斑，所幸送醫後均無生命危險，警方蒐證查訪後立即鎖定李姓犯嫌涉有重嫌，於30分鐘內迅速將犯嫌查獲到案，並發現犯嫌身旁尚有1名男姓傷者，隨即由救護車送往金門醫院救治。

▲犯案用工具 。（圖／記者林明揚翻攝）

經初步了解，李嫌與陳姓女子因離婚後，雙方家屬對於相關贍養撫育費用產生糾紛，進而相約談判，而導致過程產生口角及肢體衝突，李姓犯嫌遂憤而持刀傷人，分別是李嫌的陳姓前妻，前岳父岳母，就連自己的爸爸也波及受傷，目前已進入司法偵查階段，其中犯嫌與他爸爸已完成筆錄製作，其餘3人則因傷勢較重尚需留院觀察，全案則依刑法傷害及殺人未遂罪移送偵辦，並聲請緊急保護令核發在案，李姓犯嫌經金門地檢署聲請預防性羈押，金門地方法院則裁定以新臺幣30萬交保候傳。

▲傷者傷勢嚴重。（圖／記者林明揚翻攝）