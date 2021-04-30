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漢光37號演習兵推落幕　國防部：已達預期訓練目標

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍漢光演習。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國防部30日晚間表示，國軍「漢光37號演習」複合式兵棋推演已於今天執行完畢，推演全程，針對當面各項軍事威脅及敵武力犯台模式，均採「料敵從寬」的想定狀況務實推演，已達預期訓練目標。

國防部說明，漢光電腦兵棋推演是運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」，輸入攻、防兩軍戰力參數與作戰指令，誘導防衛軍實施仿真敵情之兵棋對抗操演，主要目的在磨練指揮官決策指導、臨機應處能力與參謀計畫作為，沒有勝負輸贏之分。

國防部指出，2020年起受到新冠肺炎疫情影響，改採「複合式兵棋推演」模式，依敵情威脅及作戰進程實施防衛作戰重大戰備議題圖上兵推，再將所獲結論輸入電腦兵棋系統進行交戰。

國防部說，國軍今年將演習時間延長至8天7夜，並將戰備整備、全民防衛、城鎮作戰及縱深守備等均納入想定狀況，才能以充分的時間，務實研討相關計畫作為，擴大操演成效。

國防部強調，本次「複合式兵棋推演」所獲共識與結論，諸如全民總力、軍事動員、戰力保存、整體防空、資電作戰等，均將納入7月份「實兵演習」重要驗證課目，並據以修訂「固安作戰計畫」，實質提升國軍整體防衛作戰戰力。

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