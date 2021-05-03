陳時中關懷防疫旅宿工作人員疫苗接種　鄭文燦：中央地方同心

▲鄭文燦陪同陳時中關懷防疫旅宿工作人員疫苗接種，遇到桃園市旅館公會理事長邱照進也到場施打疫苗。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日陪同衛福部長陳時中，前往衛福部桃園醫院關懷防疫旅宿第一線工作人員接種疫苗情形，遇到桃園市旅館公會理事長邱照進也到場施打疫苗，除表示肯定，並呼籲接種疫苗可更強化自身防護能力，減少在防疫旅宿服務的風險，守住防疫旅宿的防線，未來市府也會積極與中央流行疫情指揮中心偕同合作，守護桃園確保社區安全。

▲陳時中表示，接種疫苗可更強化自身防護能力。（圖／記者楊淑媛攝）



市長鄭文燦指出，截至目前桃園市COVID-19疫苗已累計接種7,469劑，其中公費接種5,935劑、自費接種1,534劑，今日起再擴大開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第1類至第3類對象之同住者公費接種COVID-19疫苗。

另考量診所及其他醫事機構（包括藥局、捐血機構、病理機構、醫事檢驗所等）未納入第1類接種對象之所有非醫事人員亦為高感染風險者，該等人員及其同住者亦納入本階段公費開放對象，為提升接種便利性，桃園市除原有10家COVID-19疫苗接種合約醫院外(本週預計再新增1家合約醫院)，今日起亦同步開放13區衛生所為疫苗接種點，符合接種資格之民眾可使用網路或專人專線方式預約接種，並依預約日攜帶健保卡等身分證明文件前往接種，節省等候時間。

衛生局指出，疫情尚嚴峻，經專家評估接種COVID-19疫苗於預防新冠肺炎感染、感染後重症、住院及死亡之臨床效益，仍大於接種後發生不良反應之風險，民眾於疫苗接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，待無恙後再離開。

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