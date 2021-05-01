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吸K菸駕車撞死女騎士...「切香腸法」神詭辯　卻少一張證件完敗

▲許姓男子2019年10月間凌晨在桃園市友人住處施用含有K他命香菸後開車上路，在桃園市中壢區失控撞死夜歸女騎士，被查出駕照遭註銷且吸食K他命肇禍。（示意圖／視覺中國CFP）

▲許男吸K菸後開車上路，撞死夜歸女騎士，被判囚7年。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市的許姓男子2019年10月在桃園市友人住處聚餐，施用含有K他命的香菸，凌晨開車要返回新北住家，卻失控高速撞上同向騎電動自行車的林女導致其傷重不治。許男偵訊時拒絕警方驗尿，事後被查出尿液中含有高量K他命成分；桃園地院法官以許男犯案後態度不佳且未與死者家屬達成和解，且是累犯，審結依不能安全駕駛動力交通工具而駕駛，因而致人死亡，累犯，處7年有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，33歲的許姓男子2019年10月22日晚間結束工作後，與友人在桃園區某處聚餐，23日凌晨零時許在友人住家聊天時，將K他命摻入香菸吸食，凌晨2時許駕車欲返回新北住處，行經中原大學附近時，高速撞上同向林女騎乘的電動自行車，林女被撞飛落地後翻滾數圈，送醫後仍因傷重顱內出血、出血性休克不治身亡。

許男肇事後雖留在現場，但員警察覺他眼神呆滯，偵訊時，他否認有施用K他命且拒絕驗尿；但檢察官得知後核發鑑定許可書，命隔日採集其尿液送驗，結果呈現K他命陽性反應，檢方偵結依服用毒品，不能安全駕駛動力交通工具而駕駛致人死亡罪嫌提起公訴。

許男在法官審理時，坦承吸食K他命與撞死女子，但否認是因K他命導致不能安全駕駛，強調只是「過失犯」，所委任的律師也替他辯解，強調許男是長達10小時以上未休息才導致事故，且許男是製作完筆錄由警方釋放之後，才進行採尿，難以認定檢驗報告毒品反應的結果，可代表許男在案發時就有不能安全駕駛的事實。

法官審酌，許男除本案外，犯行前已有多次施用毒品經法院判處罪刑且執行完畢的紀錄，且從2019年8 月起經主管機關以「藥駕逕註」註銷駕照，已無合法駕照，認定他明知施用K他命會降低注意力，缺乏尊重其他用路人生命財產安全的觀念，仍執意駕車，終至受毒品藥性影響致駕駛操控注意能力不佳而肇事，造成家屬不可回復嚴重結果與傷痛，惡性重大，卻一再卸詞狡辯未見悔意、態度惡劣，犯後未與家屬達成和解、未賠償分文，審結依不能安全駕駛動力交通工具而駕駛，因而致人死亡，累犯，處7年有期徒刑。本案可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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