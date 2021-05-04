里長朝女官員臉吐口水！不滿用水分配吵架　推趴水利會組長

▲黃姓里長去年6月因池塘用水分配問題談不攏，竟朝水利會劉姓小組長的臉吐口水，還將她推倒。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

去年因少雨缺水，農民為爭取灌溉用水四處尋找水源，桃園市觀音區黃姓里長去年6月間與桃園農田水利會劉姓小組長為池塘用水問題發生糾紛，黃男疑因屢次向劉女溝通無解才在劉女住處前向其臉上吐口水，還徒手將其推倒導致左上臂、頭皮與左小腿等處受傷憤而報警提告；桃檢4日偵結依傷害、公然侮辱等罪嫌提起公訴。

檢警調查，58歲的黃姓里長是桃園市觀音區白玉里里長，去年6月17日上午11時許，因池塘用水分配問題跑去劉女住家附近廣場與劉女討論，未料雙方一言不合大吵一架，黃男怒嗆「不給水就吐口水」，盛怒之下就朝劉女臉上吐口水，讓劉女在多數人目睹下備感遭羞辱，隨後黃男還徒手將劉女推倒趴臥在地上，導致左側上臂擦挫傷、頭皮鈍挫傷、左小腿挫傷與右前臂挫傷等傷勢，憤而報警提告。

黃里長私下透露，水是大家共有的，他與劉女溝通多次，還拜託地方大老協助都無解，才生氣狗急跳牆，「不給水就吐口水」，事後有意表達和解，也請友人向劉女協調但沒有結果，他已收到法院傳票，雙方會先調解。

黃里長還說，劉女負責管理桃園農田水利會10-20號池，去年6月間尚未停灌，池塘都蓄滿了水，但卻常處於上鎖狀態，或是開一下又關上，因該里內多處位處灌溉溝渠管線末端，常常無水可灌溉，農民私下常抱怨無水可用，甚至抱怨他「當什麼里長」，他多次找劉女溝通未果，還拜託大老與水利會人員幫忙都無功而返，不滿用水還被限制，當天才狗急跳牆。

黃里長在檢方複訊時坦承犯行不諱，另劉女與在場證人均指證歷歷，劉女還提供桃園醫院新屋分院驗傷診斷證明書與照片等佐證，檢方偵結依傷害、公然侮辱等罪嫌將黃提起公訴。

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