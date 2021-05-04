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「三接再外推」最大誠意　政院反公投籲民眾投「不同意票」

▲▼桃園大潭藻礁 中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園大潭藻礁中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

經濟部3日提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里；而工期將延2年半，預計2025年6月供氣，預算增150億元。對此，地球公民基金會4日發布新聞稿，肯定政府正面回應；行政院指出，這是積極、正面對話的結果，政院未來會加強溝通與論述；另外，政院也呼籲民眾對藻礁公投投下「不同意」票。

行政院政委兼發言人羅秉成對此表示，確實有看到詹順貴、環團與學生團體表達支持行政院提案，相信這是因為行政院用開放溝通的態度與外界與環團、學生、社會，積極對話所促成的建設性結果，並攜手找出解決方案。

羅秉成表示，三接外推是政府做出最大能承受的決定，希望民眾能理解與支持，「在藻礁公投投下不同意票」，避免公投對政策造成不必要的後續影響。另外，蘇貞昌院長未來也會積極下鄉，向基層民眾面對面說明政府對4個公投案的反對意見。

至於政院以政府立場表達反對公投，是否會升高社會對立？羅秉成表示，「沒有製造對立的問題」，因為公投是憲法保障民眾表示意見的權利，且但公投法相關規定，不管行政院或是立法院，都可以擔任「當然反方」，只要與政院政策有不同的話，政院可以提出辯護。

羅秉成也強調，政院已經過嚴謹評估、有深度討論，並提出「外推再外推」的方案，是政府最大可以承受的程度，公投的提案政府沒辦法承受，不只經濟會受到影響，三接另覓他址也會影響到環保，讓政府減煤、降空汙的目標無法達成。

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