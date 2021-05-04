行政院三接替代方案只給「3張簡報」　藻礁聯盟怒：立即停工！

▲環團在行政院大門口召開記者會，回應行政院藻礁三接站方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸。環團為了防止中油在當地興建第三座液化天然氣接收站，發起珍愛藻礁公投。針對行政院提出的替代方案，將工業港外推455公尺、離岸1.2公里，藻礁公投推動聯盟仍不買單，呼籲蔡英文政府立即停工。

行政院長蘇貞昌3日邀民進黨立法黨團全體立委開會，公布的外推方案是工業港外推455公尺，已離岸1.2公里，完工再延2年半，2025年6月供氣、預算增加150億元。

藻礁公投推動聯盟2日下午於行政院門口舉行記者會，直呼行政院僅提供3張簡報、離岸再外推455公尺的方案，「太草率、太不用功也太不專業」，聯盟拒絕此新方案，並在場高呼口號「拒絕外推、藻礁永存、立即停工、公投過關！」

聯盟表示，行政院就中油三接提出原址外推方案，預計將工業港外推455公尺，工程延後2年半，但此方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮。

聯盟呼籲，政府應及早評估三接遷離大潭的方案（包含但不限於：節能、再生能源、以浮動式接收站縮短其他地點替代方案需要的時程），而不要繼續在大潭打轉。並應將所有評估資訊完整公開，讓社會大眾瞭解。