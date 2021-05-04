台灣疫情擴大　蘇貞昌：不遵守SOP陳時中再神仙也守不住

▲蘇貞昌、陳時中出席衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

華航機師染疫擴大，衛福部長陳時中坦言已達「社區感染邊緣」，重創台灣防疫系統。面對外界要求陳時中請辭負責，行政院長蘇貞昌說，如果有人沒有按照SOP走，「一個陳時中再神仙也都做不到」，呼籲各界一定要更遵守防疫的SOP；另外，蘇也再次喊話，國人可以更踴躍施打疫苗，保護自己保護家人保護社會。

蘇貞昌4日上午出席衛生福利部醫院第8屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮。被問到外界要求陳時中負政治責任，蘇緩頰，陳時中部長做指揮官1年多來，率領所有防疫團隊盡心盡力、夜以繼日、辛辛苦苦，讓台灣的防疫世界第1。

「防疫非常不簡單。」蘇貞昌表示，外國的疫情一波三起，很多先進國家死亡這麼多人，而台灣到今天都還是最安全的國家，這都是全國同胞大家一起努力，也看出指揮中心政府會做事，確實也要同胞支持。

蘇貞昌表示，如果有人明知政府訂的SOP是這樣，卻趴趴走；有的單位場所明知政府單位要實名制，卻沒有做到；有的人工作敏感重要，卻不對就診醫師報告，「一個陳時中再神仙也都做不到，也都沒有辦法顧到每一個地方沒有破口」。

蘇貞昌表示，我們有檢討，就現在的情況要加強，已經對外國嚴重的地區像印度，有旅遊史的人如果不是國人同胞就不能來台也不能轉機；外國機師分流；也要求各沒有做到的場所機關以及國人同胞，一定要大家一起配合，一定要更照指揮中心SOP。

另外，蘇貞昌也拜託國人同胞，「真的要打疫苗」，當初疫苗也不是那麼簡單可以爭取進來的，有的國家甚至爭取不到疫苗還打官司，台灣現在有疫苗在手上，希望國人同胞打疫苗效果很好，我自己也有打、陳時中部長也有打，請大家放心。

蘇貞昌說，已經放寬各種類型，請大家出來打疫苗、增強免疫力，保護自己保護家人保護社會，每個人如果都能多做一分，陳時中指揮官就減少一分負擔，政府的好意誠意努力，也能更到位，希望國人同胞，台灣能做全世界最安全的國家、防疫最好的地方，真的很不簡單，請大家不要鬆懈，疫情還沒過去。