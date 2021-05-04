謝長廷不回台備詢！　費鴻泰喊話「男子漢大丈夫要敢做敢當」

▲立法院國民黨團前往外交部拜會外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者楊蕓／台北報導

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入海中，國民黨團要求駐日代表謝長廷24日赴立法院外交及國防委員會報告，因應防疫規範，謝長廷最慢應於2日前返台，不過，外交部3日證實，考量4月29日駐日代表處首度發生人員確診，接觸者包括謝長廷本人，必須進行自主管理，不克出席答詢。國民黨團總召費鴻泰4日痛批，謝長廷不是不能回來，而是不想回來，外交部還搬出各種藉口，拿疫情當理由，要求謝長廷下台。

國民黨團4日上午前往外交部拜會部長吳釗燮，包括總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍、外交及國防委員會召委廖婉汝、立委溫玉霞、陳以信出席。

黨團總召費鴻泰表示，外交部以日本大使館有一名台灣工讀生染疫，所以謝長廷無法回國，「到底是不敢來還是真的這樣？」他強調，駐日代表有責任向中華民國國民說明，不要畏首畏尾，男子漢大丈夫要敢做敢當，他也透露有收到東京傳回來的消息，要去向吳釗燮查明清楚。

經過30分鐘的拜會，國民黨團出面轉述，費鴻泰表示，外交部一直拿疫情當理由，「謝長廷不是不能回來，是不想回來」，他痛批，外交部不讓謝長廷回來，搬出各種藉口，反而讓缺點暴露在國人面前。

費鴻泰表示，會中他詢問吳釗燮對於謝長廷言論的看法，吳釗燮竟稱「謝大使講法跟外交部、總統府、原能會一致」，他痛批，總統府、外交部、駐外代表處，看到日本人就矮半截，毫無考慮到中華民國尊嚴，「日本人不欺負我們時，我們都幫他們講話，當日本欺負我們的時候，我們還敢吭聲嗎？」認為謝長廷侮辱國格已不適任，總統蔡英文應讓他返台並向百姓認罪道歉。