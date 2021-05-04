謝長廷返國備詢需隔離35天　吳釗燮：防疫為重！他有職責坐鎮日本

▲立法院國民黨團立委費鴻泰、鄭麗文、溫玉霞、陳以信、廖婉汝及陳玉珍，上午前往外交部拜會外交部長吳釗燮，就駐日代表謝長廷返國備詢一事進行討論。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立法院黨團4日就駐日代表謝長廷返台備詢一事，前去拜訪外交部長吳釗燮。對此，外交部於會後表示，謝長廷返國備詢需遵守兩國防疫規定，隔離及自主管理時間長達35天，影響我國對日外交工作，將進行通盤考量與評估。

吳釗燮上午9時會見國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、副書記長陳玉珍、外交及國防委員會召委廖婉汝、溫玉霞委員及陳以信委員舉行閉門會議。

對於國民黨立委要求謝長廷返國備詢一事，吳釗燮在會中表示，已經將外交及國防委員會開會通知轉達給駐日本代表處；然而，外交部考量4月29日駐日本代表處首度發生人員確診，駐日本代表處除安排與確診人員密切接觸者接受PCR檢查及居家隔離14日，其餘接觸者包括謝長廷，也必須進行自主管理，並減少出入公共場合，也應持續觀察健康狀態。

此外，日本東京都目前仍在「緊急事態宣言」期間，因此若謝長廷貿然搭機返國，恐對駐處人員、機上乘客及組員、外交部同仁及立法院委員等可能接觸者造成一定程度染疫風險。

吳釗燮表示，謝長廷有職責坐鎮督導駐日本代表處的整體防疫事宜，以確保駐處員眷的健康及全力防止疫情進一步擴散。因此，外交部經審慎評估認為謝大使目前應以防疫為重，留守駐地。

外交部說明，駐外使節返國依規定須經14天居家隔離及7天自主健康管理，返駐地後也須接受日本政府14天的隔離規範，因此謝長廷返國備詢所需遵守兩國防疫規定隔離及自主管理期間長達35天。

外交部指出，此事是否影響我國對日本重要外交工作的推動，外交部將進行通盤考量與評估，並依相關規定處理。