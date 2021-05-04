華航群聚再＋2！首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

▲華航28人確診示意圖（圖／曾梓倩製）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日再公布國內新增2例感染源調查中的新冠確定病例，為華航機師（案1153）及空服員（案1154），整起案件確診者達到28人，包括11名本國籍及外國籍機師、1名空服員、11名家庭群聚感染、4名諾富特飯店員工、1名水電工飯店承包商染疫，而《ETtoday新聞雲》整理製表釐清各確診者的關係。

指揮中心提到，案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢

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案1154則是4月22日至4月25日曾執勤至美國，返台後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月2日出現症狀，由檢疫所安排就醫採檢。另個案曾於4月29日接觸案1153，感染發病是否有相關性，尚待進一步釐清。

▲案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

華航機師染疫案件自4月20日出現不明感染源，而後演變成諾富特飯店群聚事件，確診者除涉及國內外籍機組員、防疫旅館員工及同住家人，其足跡更遍布雙北、中、南台灣。以最先確診的案1078、1079為本國籍50多歲及60多歲男性為貨機機組員，過去曾至美國執勤，原懷疑為境外移入事件，隨其他確診案例曝光，案情翻轉。

另外，同航空公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，至澳洲執勤時確診，其家人案1090、案1111為兒子及女兒，機師同事案1091也相繼確診，並爆出台北清真寺活動史。截至5月2日日包含澳洲確診機師在內，還有案1078、1079、1091、1092、1101、1102、1105、1122及案1100等共10名機師確診，機師同住家人共8名確診。

▲指揮中心公布案1145飯店承包商水電工足跡。（圖／指揮中心提供）

此外，諾富特飯店自4月29日爆出房務主管案1120確診後，30日又再爆出3例飯店員工染疫（案1127至案1129），皆為機場防疫旅館員工，5月1日迄今，又接連出現5名本土確診案例，分別為案1102機師的2名子女（案1133、1137）及案1129諾富特飯店60多歲女房務主管的3名家人（案11134、1135、1136），另有一名飯店承包商為本國籍40多歲男性於5月2日確診。

目前華航諾富特群聚事件累積28人確診，超越部桃群事件21人，成為台灣疫情爆發以來最大的本土群聚事件，飯店已全數清空且進行人員篩檢完畢。

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