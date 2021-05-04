陳時中證實「泰國沈姓台商拿假陰性報告」偷返台　指揮中心要查！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今證實泰國一名沈姓台商確診偷返台一事，個案案1149為本國籍50多歲男性，列為境外移入，入境時因發燒在機場被攔檢，並後送就醫隔離採檢確診。由於該名台商持有3日陰性報告，陳時中證實該報告是造假。

案1149今年1月至泰國工作，5月2日返國，入境時因發燒（38.2度）於機場攔檢，並後送就醫隔離採檢，於今日確診（Ct值25），目前已掌握個案同班機接觸者49人，其中28人為前後二排座位旅客，列居家隔離，餘21人為機組員，均有適當防護，列自我健康監測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，經過調查證實泰國台商拿的是偽造的陰性檢驗報告，航空公司目前對此事件也很不滿，這牽涉到偽造文書和隱匿疫情，會讓法制組進一步調查。他強調，處分上有分沒有陰性報告跟偽造陰性報告兩部分，偽造文書屬於刑事部分，會跟法制組研議，現在可掌握的就是沒持陰性報告進來，還需要釐清有沒有隱匿疫情。

【你可能也想看】



►華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

►確診水電工足跡曝光！曾去「蘆洲2地點」

►國內首例！機師打完AZ疫苗又確診 4／22打第一劑「9天後發病」



►蘆洲某補習班「突停課消毒」 莊人祥：個案接觸者在補習班活動

►諾富特外包水電工曾至B1員工餐廳 羅一鈞揭環境：走道狹窄

►華航群聚再＋2！首見空服員染疫 一圖看懂「28人確診關係」