華航案累計28人確診！陳時中：觀察期至少到5／17

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案今再新增2例確診，目前累計28人染疫。中央流行疫情指揮中心今也宣布北北桃醫院和長照機構停止探病，陪病限1人。陳時中也強調，至少要觀察到5/17，5/17是高度警戒期。

華航今新增2例個案分別是案1153和案1154。案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

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個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值13），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

案1154為本國籍20多歲女性，為某航空公司空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診（Ct值14）。個案發病前2天均在集中檢疫所檢疫，故無匡列接觸者，由於個案曾在4月29日接觸案1153，個案感染發病是否與案1153有相關性，尚待進一步釐清。

陳時中表示，這波染疫情形至少要觀察到5/17，如果明天還有確診者的話，當然要再跟專家討論，看個案跟社區接觸情況，如果明天有確診，個案是現在已經隔離開的，就不會再延長觀察日期。



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