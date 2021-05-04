華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案今在確診2例，目前累計28人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今再度宣布醫院探病措施加嚴，北北桃地區醫院和長照機構，除了例外情形，停止探病和探親，陪病者限1人。

陳時中宣布，台北市、新北市及桃園市所轄醫院與長照機構即日起至2021年5月17日止，除例外情形外，停止開放探病及探視，除了例外情形經醫院得同意探病。

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包括病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

而長照機構得同意實地探視住民例外情形包括出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民和其他經機構評估有必要探視者。

另華航今新增2例個案分別是案1153和案1154。案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值13），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

案1154為本國籍20多歲女性，為某航空公司空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。

個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診（Ct值14）。個案發病前2天均在集中檢疫所檢疫，故無匡列接觸者，由於個案曾在4月29日接觸案1153，個案感染發病是否與案1153有相關性，尚待進一步釐清。

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