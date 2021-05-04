　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這些環團挺三接外推案！藻礁公投聯盟：遷址與非核家園沒衝突

▲▼律師詹順貴「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲詹順貴帶領部分環團開「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

前環保署副署長詹順貴今（4日）和多位環團代表一起開記者會表示，認為政府在「三接新方案」已展現誠意，還能兼顧「減煤、非核與生態」，因此8月28日藻礁公投會投下「不同意」，藻礁公投聯盟回應，了解也尊重其他環團對非核家園和能源轉型議題的焦慮，但三接遷址與非核家園沒衝突，因核一已除役、核二三均超過法定申請延役期限，且核二因燃料池爆滿，將提前除役。

今天這場記者會除詹順貴，還有台灣學生聯合會副理事長黃亭偉、淨竹文教基金會董事長林聖崇、中興大學環工學系教授莊秉潔、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、《南風》作者之一彰化大城土地文史攝影家許震唐、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖、鹽寮反核自救會總幹事楊木火都到場發表意見，另外，台灣公民自主發電行動聯盟也表達支持政府三接外推案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藻礁公投聯盟表示，原址外推無法改變大潭海象不佳的問題，外推需要2年半，浮動式接收站快則2年可設置，遷址的過渡時期，可先在替代場址用浮動式接收站當過渡方案。將三接遷到安全的地方，對能源安全才是長久之計，將原址外推須花費的150億，用在節能、再生能源，對能源轉型與環境保護更佳。

▲▼環團在行政院大門口召開記者會 回應行政院藻礁三接站方案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藻礁公投聯盟到行政院大門，表達不接受三接外推案。（圖／記者屠惠剛攝）

藻礁公投聯盟指出，政府迄今沒有提供替代方案完整評估資料（包含遷離方案）、外推方案對生態的影響評估、用電需求報告、減煤期程及空污影響評估。政府目前的論述，都是建立在資訊不對等及資訊不公開的情況下所為的論述，藻礁公投實因程序不正義，政府資訊不透明且前後反覆，迫於無奈，況且外推方案的環差評估也無法補正先前藻礁環評的程序瑕疵。

藻礁公投聯盟強調，總統蔡英文日前才宣佈2050要達到淨零碳，天然氣是溫室氣體，最多25年的過渡選項不符公共建設效益，而推動100%再生能源如果要能夠成功，一定要先從節電（包含能源管理、需量反應、制度與法規及產業轉型）和推動再生能源下手，增加電力彈性（例如天然氣）應是次要手段，不能當主要目的公投不是手段，也不是溝通的工具，是對於國家重大政策複決權的行使，公投主文即已成案，依法應予以尊重。

ET快訊
SWAG要復活了！　「遵守10條件」可重新發車
中橫3死手機藏密碼！　Dcard「心情版」相約赴黃泉
他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看跪了：公司會很想買回去
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豬農居然願意「委屈」娶女醫師！　他嘆：想必是真愛

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

快訊／華航又增2名機組員染疫「首見空服員確診」感染源調查中

境外移入+6！泰國台商「發燒偷搭機返台」今確診　同班機接觸者49人

獨／國球這樣來的！盛竹如曝創造術語　從此黑白變彩色

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

豬農居然願意「委屈」娶女醫師！　他嘆：想必是真愛

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

快訊／華航又增2名機組員染疫「首見空服員確診」感染源調查中

境外移入+6！泰國台商「發燒偷搭機返台」今確診　同班機接觸者49人

獨／國球這樣來的！盛竹如曝創造術語　從此黑白變彩色

豬農居然願意「委屈」娶女醫師！　他嘆：想必是真愛

中國急改變形象！求外國記者背書　法媒嘲笑無用：盡顯薄弱軟實力

中職二軍／江少慶最快153公里飆4K　2局連挨2安丟分

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

秒成火球！高雄男等紅燈引擎蓋竄濃煙　10年老車瞬間毀了

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

導航又闖禍！日籍遊客赴山區賞螢「車卡山路」　警麻繩救援

林道巨樹倒擋路！瑞穗1車2人受困　警民冒雨鋸樹救援

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

更多熱門

相關新聞

地公籲民進黨政府勿干預「三接外推環評」

地公籲民進黨政府勿干預「三接外推環評」

政府提出三接外推方案，地球公民基金會今（4日）發出五點聲明，其中，強調面對8月28日公投，會全力阻止核四復辟外，更呼籲民進黨政府應更清楚說明遷址方案不可行的評估基礎，在環差上切莫重蹈覆轍，試圖干預環評。

詹順貴籲環署：三接外推環差案別重蹈覆徹

詹順貴籲環署：三接外推環差案別重蹈覆徹

詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

詹順貴挺三接外推案：藻礁公投會投不同意

詹順貴挺三接外推案：藻礁公投會投不同意

王美花：三接外推不再浚挖　解決環保痛點「政府最有誠意做法」

王美花：三接外推不再浚挖　解決環保痛點「政府最有誠意做法」

關鍵字：

藻礁公投潘忠政中油三接大潭藻礁詹順貴莊秉潔趙家緯外推方案非核減煤降空汙

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

李千那、是元介「根本沒分手」

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面