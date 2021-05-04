這些環團挺三接外推案！藻礁公投聯盟：遷址與非核家園沒衝突

▲詹順貴帶領部分環團開「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

前環保署副署長詹順貴今（4日）和多位環團代表一起開記者會表示，認為政府在「三接新方案」已展現誠意，還能兼顧「減煤、非核與生態」，因此8月28日藻礁公投會投下「不同意」，藻礁公投聯盟回應，了解也尊重其他環團對非核家園和能源轉型議題的焦慮，但三接遷址與非核家園沒衝突，因核一已除役、核二三均超過法定申請延役期限，且核二因燃料池爆滿，將提前除役。

今天這場記者會除詹順貴，還有台灣學生聯合會副理事長黃亭偉、淨竹文教基金會董事長林聖崇、中興大學環工學系教授莊秉潔、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、《南風》作者之一彰化大城土地文史攝影家許震唐、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖、鹽寮反核自救會總幹事楊木火都到場發表意見，另外，台灣公民自主發電行動聯盟也表達支持政府三接外推案。

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藻礁公投聯盟表示，原址外推無法改變大潭海象不佳的問題，外推需要2年半，浮動式接收站快則2年可設置，遷址的過渡時期，可先在替代場址用浮動式接收站當過渡方案。將三接遷到安全的地方，對能源安全才是長久之計，將原址外推須花費的150億，用在節能、再生能源，對能源轉型與環境保護更佳。

▲藻礁公投聯盟到行政院大門，表達不接受三接外推案。（圖／記者屠惠剛攝）



藻礁公投聯盟指出，政府迄今沒有提供替代方案完整評估資料（包含遷離方案）、外推方案對生態的影響評估、用電需求報告、減煤期程及空污影響評估。政府目前的論述，都是建立在資訊不對等及資訊不公開的情況下所為的論述，藻礁公投實因程序不正義，政府資訊不透明且前後反覆，迫於無奈，況且外推方案的環差評估也無法補正先前藻礁環評的程序瑕疵。

藻礁公投聯盟強調，總統蔡英文日前才宣佈2050要達到淨零碳，天然氣是溫室氣體，最多25年的過渡選項不符公共建設效益，而推動100%再生能源如果要能夠成功，一定要先從節電（包含能源管理、需量反應、制度與法規及產業轉型）和推動再生能源下手，增加電力彈性（例如天然氣）應是次要手段，不能當主要目的，公投不是手段，也不是溝通的工具，是對於國家重大政策複決權的行使，公投主文即已成案，依法應予以尊重。