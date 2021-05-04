三接外推8月環評　地球公民基金會籲民進黨政府「勿重蹈覆轍干預」

▲中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者許展溢／台北報導

政府提出三接外推方案，地球公民基金會今（4日）發出五點聲明，其中，強調面對8月28日公投，會全力阻止核四復辟外，更呼籲民進黨政府應更清楚說明遷址方案不可行的評估基礎，在環差上切莫重蹈覆轍，試圖干預環評。

地球公民基金會第一點聲明提到，長期致力減少中南部空汙，支持天然氣做為邁向淨零碳排的過渡期能源，希望三接爭議能找到最小衝擊減煤時程的方案，「外推方案是目前眾多替代方案中，對減煤時程影響最小的，但仍需再加上極大化節能節電。」

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地球公民基金會第二點聲明肯定政府正面回應社會重視藻礁保育，願意提出替代方案，依照政府說明的外推方案，海域部分因為不需浚深航道，可減少對礁體的直接破壞，且取消了工業港填海造地21公頃，縮短防波堤長度，再減輕開發影響，而對於漂砂可能影響藻礁，則透過改變工業港設計和管理來減輕，但還是尚待透過環差去確認釐清，未來工程中若有實際影響應有停工機制。

▲桃園大潭藻礁。



而地球公民基金會第三點聲明強調，為昭社會公信，政府必須承諾在8月底公民投票前，將外推方案送入環評會，進行環評差異分析報告與審議，並在環評審議期間，召開聽證會或類聽證，透過更充分的資訊和可信賴的程序去釐清和決定，同時呼籲民進黨政府應更清楚說明遷址方案不可行的評估基礎，在環差上切莫重蹈覆轍，試圖干預環評，避免程序的不正義，再度陷入無止境的惡性循環。



最後兩點，地球公民基金會認為，台灣處於特別艱難的國際處境，強健的經濟力是台灣抵抗大陸併吞的基礎，面對全球氣候與減碳挑戰，台灣必須追求碳排放與經濟成長脫鉤的低碳產業模式，不應任由電力、能源需求不斷擴張，應持續追求環境永續的發展模式。 和今年八月公投，將全力阻止核四復辟，核四無法解決三接爭議，不是能源轉型的選項，呼籲朝野政黨都要拿出負責任的能源政策，切勿利用藻礁議題偷渡核四重啟公投。