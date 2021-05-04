　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是要幫政府背書！詹順貴挺三接外推案：藻礁公投「會投不同意」

▲▼律師詹順貴「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲詹順貴開「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

行政院長昨天提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，工期將延2年半，預計2025年6月供氣，預算增150億。前環保署副署長詹順貴今（4日）和多位環團代表一起開記者會表示，支持政府展現的誠意，該方案完全能兼顧「減煤、非核與生態」，因此8月28日藻礁公投會投下「不同意」。

詹順貴提到，今天這場記者會很無奈，2年多前自己就是因為此議題辭掉環保署職務，現在又要為了這件事開記者會，但他強調「不是幫政府背書」，只是看到外推方案，「確實能夠兼顧非核、減煤、降空汙等成效」。由於外界有聲音認為，環團已分裂，詹順貴特別說，環團很多，各有重視的議題，環團不是只有一種聲音，不代表環團是分裂，能夠有不同聲音呈現，才最可貴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣學生聯合會副理事長黃亭偉說，今年2月開始很多校園展開藻礁公投簽署，展現學生參與熱忱，但因此開始思考保護大潭藻礁生態和三接遷址是否有更多可能性，現在外推方案，是政府願意面對質疑提出的反應，代表政府願意溝通跟協調。

▲▼律師詹順貴「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲莊秉潔表示很難過，因為政府和藻礁公投聯盟都是好人，卻無法坐下來好好談。（圖／記者湯興漢攝）

中興大學環工學系教授莊秉潔則說很難過，自己有深入參與替代方案，有機會拿到政府和藻礁公投領人潘忠政兩邊資訊，雙方都是好人卻無法好好的坐下來談，後來透過自己的理解和方向，跟經濟部提建議，一直在折衝選出替代案。

莊秉潔更在臉書指出，這基本上已是離岸接收站了，因為接收站的四面的堤內幾乎沒有藻礁，只是單純一般海床，而堤外靠近藻礁生態的潮間帶有1.2公里的寬，這區的南北向之沿岸流，可以讓潮間帶之藻礁生態如幼鯊與外海通，生態阻隔效應並不大，也參與許多討論，提很多建議，這應是集眾人智慧，為了實現對中南部民眾的減煤承諾，又為了最大保護藻礁生態的唯一可行方案。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯說，可接受外推案，藻礁公投會投下不同意，但公投前有三訴求，一是政府很多承諾要公開的資訊，如電力公司報告等，都要如實公開，提供給大家討論基礎，二是靠外推方案會讓減煤時程有所延遲，希望看到強烈節能、綠能替代方案，最後是三接和四、五接有些連動性關係，外推方案提出後，期待政府能整體性針對台灣接下來基礎建設，做系統性盤點。

▲▼律師詹順貴「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭慶霖認為，「社會事」不是誰說了就算。（圖／記者湯興漢攝）

海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖指出，表明支持政府外推方案後可能就要失去一些朋友，但還是要說，很擔憂這樣的事件造成廢核政策走不下去，他接著提到，不是要對珍愛藻礁的夥伴生氣，是「社會事」要可商量、評估找出對策，要有大盤考量，「不是你說的算」，「不是站在藻礁上面說的很大聲，而害了後面的人，又走回核四歷史。」

今天出席這場記者會表示會支持政府三接新方案的還有淨竹文教基金會董事長林聖崇、《南風》作者之一彰化大城土地文史攝影家許震唐、台灣環境保護聯盟會長劉志堅和鹽寮反核自救會總幹事楊木火。

其他人也看了...

怕「核四復辟」！詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

三接外推環差報告8月送審　詹順貴籲環保署：一定要遵守程序正義

ET快訊
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重
滅蟑神器！　直擊「1打1000」也穩贏
快訊／台鐵列車突冒大量白煙！　乘客急逃下車
台中彰化也亮紅燈！　北市「共11人確診」轉紅
台股盤中重挫500點　分析師曝「止跌關鍵」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三接外推環差報告8月送審　詹順貴籲環保署：一定要遵守程序正義

婆婆想在婚宴「穿白色蕾絲」！她反駁遭罵　男友挺媽：妳不要管

前男友出軌學妹！女大生呆了　自曝「我們一天7次」：體力太好嗎

滅蟑神器「1打1000」穩贏　直擊爆噁畫面！兇猛KO飛天大蟑螂

怕「核四復辟」！詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

一天出2次包！台鐵區間車松山站「冒白煙」　乘客驚恐下車

代理教師兼行政待遇不合理！教團點名4縣市：勞力嚴重被壓榨

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅　北中台疫情拉警報

快訊／3天前校慶剛結束！中和秀山國小晚上緊急消毒　教育局證實了

陳時中坦言社區可能有病毒！疾呼民眾做好「三件事」

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

三接外推環差報告8月送審　詹順貴籲環保署：一定要遵守程序正義

婆婆想在婚宴「穿白色蕾絲」！她反駁遭罵　男友挺媽：妳不要管

前男友出軌學妹！女大生呆了　自曝「我們一天7次」：體力太好嗎

滅蟑神器「1打1000」穩贏　直擊爆噁畫面！兇猛KO飛天大蟑螂

怕「核四復辟」！詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

一天出2次包！台鐵區間車松山站「冒白煙」　乘客驚恐下車

代理教師兼行政待遇不合理！教團點名4縣市：勞力嚴重被壓榨

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅　北中台疫情拉警報

快訊／3天前校慶剛結束！中和秀山國小晚上緊急消毒　教育局證實了

陳時中坦言社區可能有病毒！疾呼民眾做好「三件事」

鼓鼓被指「態度要加油」首表態！隊友全封口真相曝…小刀：最真實的哥

搜出催產素！高公寓頂樓淪繁殖場　23品種犬養在排泄物鐵籠獲救

印度新冠確診數破2千萬！當局證實「疫情減緩」...首都氧氣瓶短缺

農民職災保險5月推傷害給付加倍保障　雲林農民自負額縣府包了

快訊／侯友宜宣布：新北密閉式活動中心關閉3週　親子館採預約制

「落日計畫」換裝LED路燈爆貪污　代表會主席聯手鄉長A黑錢起訴

浪浪穿梭車陣害怕過馬路　她見前車開門難忘「最暖一幕」

里長朝女官員臉吐口水！不滿用水分配吵架　推趴水利會組長

星巴克5月買一送一加碼兩天！5款咖啡揪朋友只要半價　還有商品85折

衛少助攻籃板雙二十！178次大三元緊追大O　主帥讚史上第2強控衛

生活熱門新聞

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

更多熱門

相關新聞

詹順貴籲環署：三接外推環差案別重蹈覆徹

詹順貴籲環署：三接外推環差案別重蹈覆徹

經濟部指出「三接外推方案」環差報告預計會在8月公投前送到環保署審查，前環保署副署長詹順貴今（4日）呼籲環保署，千萬要記得不要重蹈覆徹，「一定要遵守程序正義」，自己雖已在民間，但也會和大家一起監督。

詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

王美花：三接外推不再浚挖　解決環保痛點「政府最有誠意做法」

王美花：三接外推不再浚挖　解決環保痛點「政府最有誠意做法」

藻礁公投聯盟不接受「三接新方案」

藻礁公投聯盟不接受「三接新方案」

三接外推方案「預算增加150億元」　經部：公投若通過無法做

三接外推方案「預算增加150億元」　經部：公投若通過無法做

關鍵字：

藻礁公投潘忠政中油三接大潭藻礁詹順貴莊秉潔趙家緯外推方案非核減煤降空汙

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

李千那、是元介「根本沒分手」

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面