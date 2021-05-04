不是要幫政府背書！詹順貴挺三接外推案：藻礁公投「會投不同意」

▲詹順貴開「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

行政院長昨天提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，工期將延2年半，預計2025年6月供氣，預算增150億。前環保署副署長詹順貴今（4日）和多位環團代表一起開記者會表示，支持政府展現的誠意，該方案完全能兼顧「減煤、非核與生態」，因此8月28日藻礁公投會投下「不同意」。

詹順貴提到，今天這場記者會很無奈，2年多前自己就是因為此議題辭掉環保署職務，現在又要為了這件事開記者會，但他強調「不是幫政府背書」，只是看到外推方案，「確實能夠兼顧非核、減煤、降空汙等成效」。由於外界有聲音認為，環團已分裂，詹順貴特別說，環團很多，各有重視的議題，環團不是只有一種聲音，不代表環團是分裂，能夠有不同聲音呈現，才最可貴。

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台灣學生聯合會副理事長黃亭偉說，今年2月開始很多校園展開藻礁公投簽署，展現學生參與熱忱，但因此開始思考保護大潭藻礁生態和三接遷址是否有更多可能性，現在外推方案，是政府願意面對質疑提出的反應，代表政府願意溝通跟協調。

▲莊秉潔表示很難過，因為政府和藻礁公投聯盟都是好人，卻無法坐下來好好談。（圖／記者湯興漢攝）



中興大學環工學系教授莊秉潔則說很難過，自己有深入參與替代方案，有機會拿到政府和藻礁公投領人潘忠政兩邊資訊，雙方都是好人卻無法好好的坐下來談，後來透過自己的理解和方向，跟經濟部提建議，一直在折衝選出替代案。

莊秉潔更在臉書指出，這基本上已是離岸接收站了，因為接收站的四面的堤內幾乎沒有藻礁，只是單純一般海床，而堤外靠近藻礁生態的潮間帶有1.2公里的寬，這區的南北向之沿岸流，可以讓潮間帶之藻礁生態如幼鯊與外海通，生態阻隔效應並不大，也參與許多討論，提很多建議，這應是集眾人智慧，為了實現對中南部民眾的減煤承諾，又為了最大保護藻礁生態的唯一可行方案。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯說，可接受外推案，藻礁公投會投下不同意，但公投前有三訴求，一是政府很多承諾要公開的資訊，如電力公司報告等，都要如實公開，提供給大家討論基礎，二是靠外推方案會讓減煤時程有所延遲，希望看到強烈節能、綠能替代方案，最後是三接和四、五接有些連動性關係，外推方案提出後，期待政府能整體性針對台灣接下來基礎建設，做系統性盤點。

▲郭慶霖認為，「社會事」不是誰說了就算。（圖／記者湯興漢攝）

海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖指出，表明支持政府外推方案後可能就要失去一些朋友，但還是要說，很擔憂這樣的事件造成廢核政策走不下去，他接著提到，不是要對珍愛藻礁的夥伴生氣，是「社會事」要可商量、評估找出對策，要有大盤考量，「不是你說的算」，「不是站在藻礁上面說的很大聲，而害了後面的人，又走回核四歷史。」

今天出席這場記者會表示會支持政府三接新方案的還有淨竹文教基金會董事長林聖崇、《南風》作者之一彰化大城土地文史攝影家許震唐、台灣環境保護聯盟會長劉志堅和鹽寮反核自救會總幹事楊木火。

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