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怕「核四復辟」！詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

▲▼律師詹順貴「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲詹順貴認為，有替代方案不選擇對話，難道要選擇對撞？（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

前環保署副署長詹順貴今（4日）和多位環團代表一起開記者會表示，認為政府在「三接新方案」已展現誠意，還能兼顧「減煤、非核與生態」，因此8月28日藻礁公投會投下「不同意」，他更喊話藻礁公投領銜人潘忠政，連署達成門檻就是對話的開始，但現在替代方案都出來，不選擇對話，要選擇對撞？

詹順貴說今天這場記者會很無奈，2年多前自己就是因為此議題辭掉環保署職務，現在又要為了這件事開記者會，但他強調「不是幫政府背書」，只是看到外推方案，「確實能夠兼顧非核、減煤、降空汙等成效」。

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詹順貴表示，藻礁生態保育很重要，但非核、減煤和降空汙也一樣重要，是不分軒輊的，現在外推方案都可以兼顧，自己才會站出來支持，且和多位環團代表詳細檢視後，都會在公投時投下不同意票。詹順貴強調，雖然之前有呼籲大家參與藻礁公投連署，但政府已看到，更展現誠意兼顧多方利益，目的達成了，再不站出來支持政府三接新方案，就怕「核四復辟」。

至於簽署藻礁公投的人數有70萬，詹順貴認為，現在政府和藻礁公投聯盟，雙方要去說服的對象是「公投選民」，並問這70萬人都沒有政治動員？或是有看了現在的替代方案，要轉投不同意票？呼籲潘忠政，連署達到門檻才是對話的開始，很多環團都跟潘忠政是朋友，大家只是不想要惡言相向，「有方案出來，不選擇對話，要選擇對撞？」對於詹順貴意見，截至目前潘忠政仍沒做出回應。

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