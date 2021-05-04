　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三接外推環差報告8月送審　詹順貴籲環保署：一定要遵守程序正義

▲▼律師詹順貴「減煤、非核與生態兼顧支持三接外推方案」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲詹順貴呼籲環保署，受理三接新方案環差報告要遵守程序正義。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

經濟部指出「三接外推方案」環差報告預計會在8月公投前送到環保署審查，前環保署副署長詹順貴今（4日）呼籲環保署，千萬要記得不要重蹈覆轍，「一定要遵守程序正義」，自己雖已在民間，但會和大家一起監督。

詹順貴今和多位環團代表一起開記者會表態支持「三接新方案」，認為政府已展現誠意，還能兼顧「減煤、非核與生態」，因此8月28日藻礁公投會投下「不同意」，他提到該案環差報告可能會在8月初就送進環保署審查，希望環保署受理後，「千萬要記得不要重蹈覆徹，一定要遵守程序正義」，雖自己已在民間，也會跟大家監督環保署有無做到「程序正義」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹順貴強調，支持此方案讓政府蓋三接，不是說蓋了，讓工期延2年多，供電無虞就好，是希望在節能上，不管是工業節能還是住商節能，都還是要督促政府，在非核、減煤和降空汙邏輯上，監督政府要繼續做節能的問題。

詹順貴會中表示，藻礁生態保育很重要，但非核、減煤和降空汙也一樣重要，是不分軒輊的，現在外推方案可以兼顧，自己才會站出來支持，且和多位環團代表詳細檢視後，都會在公投時投下不同意票。詹順貴強調，雖然之前有呼籲大家參與連署，但政府已看到，更展現誠意兼顧多方利益，目的達成了，再不站出來支持政府三接新方案，就怕「核四復辟」。

其他人也看了...

不是要幫政府背書！詹順貴挺三接外推案：藻礁公投「會投不同意」

怕「核四復辟」！詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

ET快訊
SWAG要復活了！　「遵守10條件」可重新發車
中橫3死手機藏密碼！　Dcard「心情版」相約赴黃泉
他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看跪了：公司會很想買回去
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

快訊／華航又增2名機組員染疫「首見空服員確診」感染源調查中

境外移入+6！泰國台商「發燒偷搭機返台」今確診　同班機接觸者49人

獨／國球這樣來的！盛竹如曝創造術語　從此黑白變彩色

藻礁公投聯盟再點「三接外推」6問題、2錯謬　盼支持者重新思考

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

快訊／華航又增2名機組員染疫「首見空服員確診」感染源調查中

境外移入+6！泰國台商「發燒偷搭機返台」今確診　同班機接觸者49人

獨／國球這樣來的！盛竹如曝創造術語　從此黑白變彩色

藻礁公投聯盟再點「三接外推」6問題、2錯謬　盼支持者重新思考

中職二軍／江少慶登板153公里　2局飆4K連挨2安丟分

曾去「蘆洲2地點」　水電工足跡曝光！

秒成火球！高雄男等紅燈引擎蓋竄濃煙　10年老車瞬間毀了

新增機師、空服員確診「2人專案採檢曾陰性」出現症狀才確診

華航案延燒！陳時中：北北桃醫院、長照機構停止探病

導航又闖禍！日籍遊客赴山區賞螢「車卡山路」　警麻繩救援

林道巨樹倒擋路！瑞穗1車2人受困　警民冒雨鋸樹救援

不放棄！員林高中曾子濬罹患血癌休學2年　繁星錄取北醫大

華航機師確診再+1！　足跡曝光曾去「飛鏢運動酒吧」

父母贊助婚戒「只能挑銀樓」！女友想買有品牌...他崩潰：如何協調

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

更多熱門

相關新聞

地公籲民進黨政府勿干預「三接外推環評」

地公籲民進黨政府勿干預「三接外推環評」

政府提出三接外推方案，地球公民基金會今（4日）發出五點聲明，其中，強調面對8月28日公投，會全力阻止核四復辟外，更呼籲民進黨政府應更清楚說明遷址方案不可行的評估基礎，在環差上切莫重蹈覆轍，試圖干預環評。

詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看全跪了

他曬「民國76年中鋼紙本股票」！網一看全跪了

詹順貴挺三接外推案：藻礁公投會投不同意

詹順貴挺三接外推案：藻礁公投會投不同意

王美花：三接外推不再浚挖　解決環保痛點「政府最有誠意做法」

王美花：三接外推不再浚挖　解決環保痛點「政府最有誠意做法」

關鍵字：

非核減煤降空汙環差報告環保署經濟部詹順貴程序正義三接外推方案大潭藻礁潘忠政中油觀塘核四復辟

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

李千那、是元介「根本沒分手」

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面