三接外推環差報告8月送審　詹順貴籲環保署：一定要遵守程序正義

▲詹順貴呼籲環保署，受理三接新方案環差報告要遵守程序正義。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

經濟部指出「三接外推方案」環差報告預計會在8月公投前送到環保署審查，前環保署副署長詹順貴今（4日）呼籲環保署，千萬要記得不要重蹈覆轍，「一定要遵守程序正義」，自己雖已在民間，但會和大家一起監督。

詹順貴今和多位環團代表一起開記者會表態支持「三接新方案」，認為政府已展現誠意，還能兼顧「減煤、非核與生態」，因此8月28日藻礁公投會投下「不同意」，他提到該案環差報告可能會在8月初就送進環保署審查，希望環保署受理後，「千萬要記得不要重蹈覆徹，一定要遵守程序正義」，雖自己已在民間，也會跟大家監督環保署有無做到「程序正義」。

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詹順貴強調，支持此方案讓政府蓋三接，不是說蓋了，讓工期延2年多，供電無虞就好，是希望在節能上，不管是工業節能還是住商節能，都還是要督促政府，在非核、減煤和降空汙邏輯上，監督政府要繼續做節能的問題。

詹順貴會中表示，藻礁生態保育很重要，但非核、減煤和降空汙也一樣重要，是不分軒輊的，現在外推方案可以兼顧，自己才會站出來支持，且和多位環團代表詳細檢視後，都會在公投時投下不同意票。詹順貴強調，雖然之前有呼籲大家參與連署，但政府已看到，更展現誠意兼顧多方利益，目的達成了，再不站出來支持政府三接新方案，就怕「核四復辟」。

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