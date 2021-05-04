水電工染疫！B1走道狹窄「通風差」　羅一鈞：交會點不一定在餐廳

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

華航諾富特飯店爆發新冠病毒群聚感染，其中案1145為諾富特外包商水電工，在旅館負責整修樓層工作，並未與住客接觸但卻染疫，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，水電工不一定是在吃飯時染疫，可能是在前往餐廳用餐時，經過房務部、餐飲部的辦公室，因為空氣品質不佳，因此染疫。

羅一鈞在今日的記者會上表示，員工餐廳是專屬員工以及外包人員進出，跟1、2樓餐廳開放給一般民眾的餐廳不一樣，而員工餐廳雖然有隔板，但同樓層還有房務部、餐飲部以及廚房，有派專家去現場察看評估，「B1走道空間狹窄，通風換氣不好，不用進到廚房，在外面就可以聞到油煙味」。

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羅一鈞指出，水電工從維修樓層到B1員工餐廳，會經過走道，同時會經過房務部、餐飲部的辦公室，「交會點不一定是在餐廳當中」，但詳細的關聯性還在調查當中，未來華航若要繼續使用諾富特飯店為防疫旅館，將要求重新配置風管，還有更換換氣的設備，在設備更換的期間，會要求加強人員的健康保護，改善工作環境。





▲指揮中心公布案1145足跡。（圖／指揮中心提供）

案1145今年4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢確診，今日指揮中心也在記者會上公布案1145的活動足跡，曾去蘆洲2地點，包括皇爵飲料店、吉野烤肉飯。