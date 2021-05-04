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LIVE／急追「飯店包商案1145足跡」　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情與防治作為。華航染疫事件持續擴大，昨日確診的案1145為諾富特外包商水電工作人員，後續感染源調查、相關足跡等內容預期會中公布。

另外，一名在泰國確診的台商遭爆偷偷搭機返台，目前在台灣住院治療，我國駐泰代表處證實此事，指揮中心副指揮官陳宗彥昨日表示，該名台商昨日入境，在機場表達有症狀因此送醫採檢，是否違反確診者登機規定？還有待後續釐清。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

華航諾富特飯店群聚事件至今，確診者累計26人，涉及國內外籍機組員、防疫旅館員工及同住家人、外包商，足跡更遍布雙北、中、南台灣。這次共有6個家庭群聚，分別為案1078機師與妻子案1121；飛澳染疫機師與案1111妻子、案1090兒子；案1102機師與案1113未滿5歲兒子，以及今天公布的妻子；另有血清抗體陽性機師兒子與女兒，分別為案1113、案1114，還有飯店女主管案1129的丈夫、兒子與女兒。

陳時中昨日表示，國內疫情已在社區感染邊緣，距離社區感染非常近了，在諾富特飯店出現首例確診個案後，指揮中心即將相關人員分為17類，七類自主健康管理、八類居家隔離，也會分批進行PCR採檢，但在飯店外包商水電工案1145確診後，指揮中心已將15類個案全列居家隔離，同時加驗血清抗體。

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