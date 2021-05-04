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境外移入+6！泰國台商「發燒偷搭機返台」今確診　同班機接觸者49人

▲▼指揮中心5/1記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，自印尼(案1147、案1150)、泰國(案1149)、印度(案1148、案1151)及菲律賓(案1152)入境。

指揮中心指出，案1147為印尼籍20多歲男性漁工，今(2021)年4月16日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；5月1日檢疫期滿後，由公司安排自費採檢，於今日確診(Ct值32)。個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者18人，其中1人列居家隔離，餘17人列自我健康監測。

指揮中心表示，案1148為本國籍60多歲男性，去(2020)年12月至印度洽公，曾於工作期間接觸確診個案，並於今年4月24日出現虛弱、倦怠等症狀；5月1日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館進行檢疫，5月2日因嗅覺異常，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值25)。已掌握個案接觸者28人，其中13人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，餘15人列自我健康監測。

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指揮中心指出，案1149為本國籍50多歲男性，今年1月至泰國工作，5月2日返國，入境時因發燒(38.2度)於機場攔檢，並後送就醫隔離採檢，於今日確診(Ct值25)。已掌握個案同班機接觸者49人，其中28人為前後二排座位旅客，列居家隔離，餘21人為機組員，均有適當防護，列自我健康監測。

指揮中心表示，案1150為印尼籍30多歲男性漁工，今年4月20日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，5月3日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值34)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1151為印度籍20多歲男性，今年4月16日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行檢疫，5月3日接受檢疫期滿採檢，於今日確診(Ct值37)。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1152為菲律賓籍20多歲男性移工，今年4月20日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月3日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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