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鍾沛君批警稱潑蟑螂是消費糾紛　第一時間竟澄清不是衝著陳嘉昌

▲▼台北市大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，鍾沛君與其他大安文山區議員也出席。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▲台北市大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，鍾沛君與其他大安文山區議員也出席。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台北市大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及大安文山區議員都在場，席間遭2名黑衣人持2戴蟑螂潑向櫃檯。對於警方第一時間認定是餐廳業者的消費糾紛，陳嘉昌也強調不是衝著他或警察而來，國民黨台北市議員鍾沛君表示，別低估民眾的智商。

這場安區臥龍義警中隊長交接典禮餐敘，地點在新生北路鉅星匯宴會廳，約700人出席，3日晚間7時24分左右，突然有2名黑衣人闖入餐廳潑灑上千隻蟑螂並隨即逃逸。

對於中山警方在事發後稱整起事件起因疑似是餐廳業者的消費糾紛，才會潑千隻蟑螂洩憤，陳嘉昌4日上午也出面說明。陳嘉昌認為，不是衝著他或警察而來，跟雙北局長出席聚會的關聯可能性很小。

▲▼台北市大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，鍾沛君與其他大安文山區議員也出席。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

由於3日晚間這場餐會也有許多北市大安文山區議員出席，事發當時人也在現場的鍾沛君4日也在臉書發文表示，她昨晚在致詞特別提到，希望警界少數不良歪斜風氣，不要影響多數堅守崗位的辛苦基層員警，不知道同一時間，場外正有上千隻蟑螂亂竄，回想這段時間的亂象，台北市的治安到底怎麼了？

鍾沛君指出，上週「松山之亂」甫重創民眾對公權力的信心，平時打開電視新聞，充斥著警方「快打部隊」，「優勢警力」這些關鍵字詞，又在哪裡制服酒客鬧事，壓制幫派械鬥，但苦心經營的神勇形象，卻在96秒的監視器畫面中幻滅，黑衣人衝進派出所，抄起折凳就砸，員警既不反擊，也不逮人，只差沒有奉茶送客。

▲▼大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

鍾沛君認為，「蟑螂怪客」鎖定數百警義消歡聚的餐敘，是否針對雙北警察局長挑釁仍有待調查，但無視滿屋子警察照樣出手，也等於在太歲頭上動土，瞧不起公權力，但更令市民、全國百姓心寒的，恐怕還是警方事後處理的態度。

鍾沛君也批評，松山之亂，警方不惜滅證也要大事化小，小事化無，不符比例原則的維護警譽，很難不啟人疑竇有千絲萬縷不能說的秘密，而「蟑螂怪客」人還沒抓到，市警局第一時間的當務之急，極力澄清不是衝著陳嘉昌而來，局長的臉面，城市的治安，雖不能說不相干，但是不是本末倒置了

鍾沛君強調，絕對支持警方整頓治安，依法執法，不是說要在台北街頭演出草木皆兵，槍林彈雨的警匪片，但至少別再開尷尬的記者會，操生硬的對白，說可笑的謊言，試圖用無厘頭的情節，低估民眾的智商了。

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