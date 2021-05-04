成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

▲成大工學院長遴選爭議審查結果出爐，候選人之一材料系特聘教授廖峻德遭檢舉論文一稿兩投，涉及違反學術倫理「不成立」，2名候選人重送蘇慧貞校長遴聘。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成功大學工學院2020年12月底遴選院長，惟因候選人之一材料系特聘教授廖峻德遭檢舉論文一稿兩投，涉嫌違反學術倫理，惟學術倫理委員會調查結果日前出爐，成大發言人李俊璋指出，審查決議是「違反學術倫理不成立」，目前工學院院長遴選委員會已將2名候選人送給蘇慧貞校長遴聘，最晚7月31日之前會有定論。

成大原來工學院院長李偉賢2021年遴選上國立聯合大學校長，任期7月底結束，院內隨即展開新院長遴選，去年12月底開始遴選工學院院長，原本選出材料系特聘教授廖峻德與水利系特聘教授詹錢登送校長遴聘，不過廖峻德卻遭校內人士檢舉2010年時論文一稿兩投，已渉及違反學術倫理，以至工學院院長至今仍懸缺。

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校方接到檢舉後，即學術倫理審議委員會調查，學術倫理委員會是獨立運作，法定流程是2個月，預計3月底調查出爐，目前工學院長由副校長蘇芳慶暫代。

據了解，廖峻德是生物醫學材料專家，研究能量相當高，也曾一度擔任台灣駐歐盟兼駐比利時代表處科技組組長。廖峻德是在2010年6月時與學生等人共同完成有關太陽能光轉電相關論文並向期刊投稿，隔年1月被刊出，同年8月時又向另一期刊投稿，稿件也在同年10月刊出，2篇內容遭指有9成以上相似度，被控有一稿兩投嫌疑，涉嫌違反學術倫理。

成大發言人李俊璋教授指出，學術倫理審議委員會審理結果已出來，審理決議是「過過程有瑕疵，惟違反學術倫理不成立」，此一審查決議已送工學院院長遴選委員會評估，惟工學院院長遴選委員會認為，沒有法規依據可以讓遴選委員會據此決議意見去處理，而決定仍將2位院長候選人送交成大校長蘇慧貞決定遴聘人選，最慢在2021年7月31日之前，新院長人選就會出爐，如有提前成大也會公布人事任命。

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