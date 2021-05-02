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美和中學排灣族阮少逸錄取台大醫學系　完成從幼萌生心願

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加來義鄉慶祝母親節大會 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加來義鄉慶祝母親節大會。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫榮譽院長蘇清泉1日參加2021年來義鄉慶祝母親節表揚大會，除恭喜得獎母親外，也祝賀天下母親母親節快樂，更恭賀原就讀美和、潮州、東港3所高中的排灣族學生，經由他輔導參加繁星計畫口試，有10位已分別錄取國內各大學醫學系及牙醫系，其中阮少逸則錄取了台灣大學醫學系，創下美和中學創校紀錄。

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加來義鄉慶祝母親節大會 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

▲▼右三是立委伍麗華、來義鄉長莊景星、蘇清泉合影。▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加來義鄉慶祝母親節大會 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

來義鄉母親節慶祝會由鄉長莊景星主持，參與地方人士除蘇清泉，還有縣議員潘正義及鄉內各村村長、鄉民代表，立委廖婉汝、伍麗華等人。

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加來義鄉慶祝母親節大會 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

▲▼蘇清泉與模範母親、與會人員合影。 

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉參加來義鄉慶祝母親節大會 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，以下同）

蘇清泉致詞表示，今年輔導原鄉的小孩就讀美和高中，潮州及東港高中，參加推薦甄試上了好幾個醫學系及牙醫系，難能可貴的來義鄉子弟阮少逸，錄取唯一的台大醫學系，其他平地生總共錄取各校的醫學系，牙醫系總共九位，成績非常非常好，他會繼續陪伴及輔導後進學子，讓屏東學子都能持續成長茁壯。

根據美和中學先前的資料，該校阮少逸錄取台灣大學醫學系，蘇亮臻錄取臺北醫學大學牙醫學系，杜芝均錄取國防醫學大學醫學系，趙振宇錄取高雄醫學大學醫學系。

錄取台大醫學系的阮少逸，就讀小學時，看到到學校為小朋友做巡迴醫療檢查的醫師，相當敬佩，年幼心靈就期許將來也能與醫師叔叔們一樣為偏鄉部落服務，隨著年齡增長也深刻體會原鄉醫療的迫切，成為一名醫師成為他的目標，終於如願。

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