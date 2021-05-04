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被世新大學院長兒欠債　他亂爆料「一家都愛賭」挨告代價出爐

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲程男為討債，在PTT上對世新大學院長不實爆料，北院刑事判罰8千、民事再判賠8萬元。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

「兒子犯錯爸爸負責」看似有理，尤其民進黨北市黨部評委趙映光，更因兒子趙介佑染黑辭去所有黨務，但亂講話還是要付出代價；程姓男子因與世新大學院長梁世武的兒子有債務糾紛，在PTT除控訴他放任兒子，還爆料「貴圈私下玩的很瘋、募錢去賭」，又指「院長老婆賭性堅強」，北院依誹謗罪判程男8千罰金，民事再判賠8萬元。

梁世武控訴，程男明知他與兒子的債務無關，卻於2019年5月間，到PTT點名「世新梁世武院長」，爆料他「放任兒子在外頂著老爸名義，到處借錢玩賭盤」，又指「院長可有錢囉，在跟兒子賭氣而已，院長老婆也是賭性堅強，股票期貨也沒少玩呢」等語，嚴重損害他的名譽，向程男求償1000萬元，並要求登報道歉。

程男表示，他因被梁世武的兒子欺騙、借錢不還，才在衝動下貼文爆料，且又因段落標示不清才引人誤會，他沒說梁世武與他兒子的債務有關，主張他沒罵到梁世武、對方求償無理。

法院認為，程男先點名「世新院長梁世武」，又提到「貴圈私下玩得很瘋，募錢拿去賭」、「院長老婆也是賭性堅強」等語，已是在指摘梁世武夫婦沉迷賭博，一般民眾看到，可能會以為梁世武沉迷賭博或投機金融商品、不務正業、甚至挪用學術款項，顯然已傷害梁世武的名譽，判程男應賠梁8萬元。

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