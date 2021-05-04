蔡英文獲HFX馬侃獎！史上首次頒給個人　總統府：不會自滿

▲北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」4日正式宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文。（圖／哈利法克斯論壇推特）



記者陶本和／台北報導

北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」（HFX）4日正式宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文；這也是馬侃獎創立以來，首次頒發給個人。對此，總統府發言人張惇涵表示，這是對台灣人民堅守民主，並以民主成功抗疫的肯定。

對於本次蔡英文獲獎，是馬侃公共事務領袖獎章創立以來，首次頒發給個人。對此，張惇涵表示，這是對於台灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定，我們誠摯感謝國際各界友人，對台灣的堅定支持。

張惇涵強調，即便獲獎，執政團隊不會因此自滿，尤其在國內外疫情仍處在嚴峻挑戰的時刻，一定會團結落實防疫、堅定守護民主，並與共享民主、自由、人權價值理念相近國家，持續深化合作夥伴關係。

有關哈利法克斯論壇，張惇涵表示，是北美最大的安全論壇，每年都會有許多國際重要領袖參加，去年曾參與者，包括時任美國國務卿Michael Pompeo、加拿大國防部長Harjit Sajjan、美國印太司令部司令Philip Davidson、北約秘書長Jens Stoltenberg、土耳其總統Recep Tayyip Erdoğan等。

至於什麼是馬侃公共事務領袖獎章？張惇涵說，這是以已故的美國聯邦參議員馬侃（John McCain）為名，過去蔡英文在2016年率團訪問華府時，會晤馬侃參議員；馬侃參議員並曾經在2016年6月率團訪問台灣，蔡英文也在府內接見訪團。

▼北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」4日正式宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文。（圖／哈利法克斯論壇推特）

