蔡英文獲頒HFX馬侃獎　總統府：不代表個人！屬於台灣人榮耀

▲北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」4日正式宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文。（圖／哈利法克斯論壇推特）



記者陶本和／台北報導

北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」（HFX）4日正式宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文。總統府發言人張惇涵表示，總統代表國家，因此，她的獲獎並不是代表個人，而是屬於全體台灣人民的榮耀。

張惇涵表示，蔡英文想強調的是，民主自由就是台灣立足世界的最好獎章，而台灣的防疫成功，也證明團結的台灣，是有能力貢獻全世界的良善力量。

有關哈利法克斯論壇，張惇涵表示，是北美最大的安全論壇，每年都會有許多國際重要領袖參加，去年曾參與者，包括時任美國國務卿Michael Pompeo、加拿大國防部長Harjit Sajjan、美國印太司令部司令Philip Davidson、北約秘書長Jens Stoltenberg、土耳其總統Recep Tayyip Erdoğan等。

至於什麼是馬侃公共事務領袖獎章？張惇涵說，這是以已故的美國聯邦參議員馬侃（John McCain）為名，過去蔡英文在2016年率團訪問華府時，會晤馬侃參議員；馬侃參議員並曾經在2016年6月率團訪問台灣，蔡英文也在府內接見訪團。

張惇涵說，獎項是為了紀念馬侃參議員堅定追求自由、平等、機會與民主價值而設立，是為了肯定為人類正義展現卓越領導的對象，也必須經由馬侃參議員的遺孀Cindy McCain同意。

▼北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」4日正式宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文。（圖／哈利法克斯論壇推特）

