　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公平會同意了！小七吃下外送平台「foodomo」　掀零售業新戰火

統一超商近期分階段百分之百收購foodomo，正式進軍外送平台市場。（統一超商提供）

▲統一超商近期分階段百分之百收購foodomo，正式進軍外送平台市場。（圖／鏡周刊）

圖文／鏡周刊

零售業霸主統一超商今年初甫宣布收購本土外送平台「foodomo」，歷經近4個月審核，終於獲得公平會同意，大舉揮軍外送業，也讓統一集團版圖再擴張。本刊調查，近年來台灣外送風潮漸趨盛行，包括全家便利商店、萊爾富、OK超商，以及超市、量販等業者，爭相與外送平台合作，如今統一超加入戰局，零售業的外送戰火再度升溫。

零售業霸主統一超商又有大動作！4月14日，公平會正式通過統一超與專聯科技公司（foodomo）結合案，超商龍頭吃下外送平台的新聞一出，瞬間成了零售業最夯話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實早在今年1月，統一超就宣布，將分階段100%收購本土外送平台「foodomo」，作為發展外送平台業務的主要關係企業，當時公平會一度擔心會有壟斷市場的疑慮，歷經近4個月審核，最後同意此一收購案。

如今喜訊公布，最開心的人莫過於統一超董事長羅智先，因為foodomo加入後，也讓統一集團線上、線下整合更加完整。「隨著電商、外送興起，我們要把過去的便利性再進一步延伸，並且做全方位的布局，希望老百姓將來24小時生活都跟我們息息相關。」羅智先對外說。

外送商機目前正夯，除了餐飲業，零售業也相繼進場。
▲外送商機目前正夯，除了餐飲業，零售業也相繼進場。（圖／鏡周刊）

事實上，近年來台灣外送風潮越來越盛行，早就從餐飲業吹向零售業，目前除了統一超外，包括全家便利商店、萊爾富、OK超商等業者，全都已經投入外送領域。

像超商二哥全家，2018年就領先同業展開外送服務測試，率先與honest bee合作，之後陸續與外送雙雄Uber Eats、foodpanda結盟，目前可提供外送服務的店家已超過千家。「過去幾年電商搶食零售大餅，超商便利性雖夠，但如果能配合外送平台，搶回慣用電商購買生活用品的懶人族群，也算是種反擊。」零售業者分析。

「隨著業者不斷加入，現在外送市場可說是百花齊放，未來外送商機只會越來越熱。」商研院經營模式創新研究所副所長李世珍觀察。尤其，在疫情點火助燃下，外送商機越燒越旺，如今統一超挾著通路及集團資源優勢，大舉殺入外送市場，勢必會再次掀起波瀾，不過最後得利的仍是消費者。


更多鏡週刊報導
【零售外送戰1】統一超買下外送老三foodomo　羅智先背後盤算曝光
【零售外送戰2】全聯攻外送後發先至　2千種商品半小時送到家
【零售外送戰3】零售業搶懶人商機　外送成兵家必爭工具

ET快訊
峮峮錄《飢餓》淚崩！　媽心疼：妳一定承受不少壓力
快訊／台股重挫逾500點！　航運、鋼鐵、面板跌停
本土案例到這看病　永和某診所緊急消毒停診14天
快訊／台鐵烏日成功站　驚傳列車出軌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

貨物列車出軌！台鐵急喊「無人傷亡」：僅是轉轍器被擠壞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

貨物列車出軌！台鐵急喊「無人傷亡」：僅是轉轍器被擠壞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

支持陳嘉昌調查潑蟑案　徐巧芯：不能讓黑勢力看沒有

雲林高中職成年禮　500學生「向山學習」挑戰雲嘉五連峰

小二數學「兩行英文公式」編題目！爸崩潰看不懂：國三女兒都愣住

基隆東岸高架「6車連環撞」！特斯拉車尾凹陷爛毀　女駕駛送醫

不甩「控制狂」醜名！徐睿知百想人氣投票首日　力壓申惠善奪冠

台南「台版吳哥窟」即起閉園　因諾富特確診者足跡離園區不到1小時

韓男高生連摸3女團成員！興奮深吸一口「正妹手味」　下秒直接昏倒

基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口　「通槍條」勾回祖傳三代戒指

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

不只驗血糖！外媒曝Apple Watch將可測「酒精濃度」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

三星手機標價少1個0　全國電子出售量曝光

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

確診水電爆「防疫新破口」　3天空檔來不及隔離

更多熱門

相關新聞

莊凌芸輕生前收「妳爸破壞我家庭」長訊

莊凌芸輕生前收「妳爸破壞我家庭」長訊

從選秀節目《聲林之王》出道的女歌手莊凌芸3月5日跳樓輕生，結束自己21歲的年輕生命，震撼娛樂圈。莊母沉澱2個月，忍住悲痛告訴本刊：「凌芸的死毫無徵兆，我至今仍然無法釋懷，真希望這是一場夢！這些話是凌芸生前來不及對大家說的，她離開後，我想了很久，決定公布這2段影片，希望認識她的親友、粉絲能走出來，永遠記得她的好！」

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

4月汽車買氣增　賓士銷量卻衰退

4月汽車買氣增　賓士銷量卻衰退

童顏正妹蹲下綁鞋帶　驚洩「籃球級雙峰」

童顏正妹蹲下綁鞋帶　驚洩「籃球級雙峰」

黑衣人遭起底　只是小弟的小弟

黑衣人遭起底　只是小弟的小弟

關鍵字：

鏡週刊7-11外送平台foodomo零售業外送統一超商

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

李千那、是元介「根本沒分手」

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面