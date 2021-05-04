公平會同意了！小七吃下外送平台「foodomo」　掀零售業新戰火

▲統一超商近期分階段百分之百收購foodomo，正式進軍外送平台市場。（圖／鏡周刊）

圖文／鏡周刊

零售業霸主統一超商今年初甫宣布收購本土外送平台「foodomo」，歷經近4個月審核，終於獲得公平會同意，大舉揮軍外送業，也讓統一集團版圖再擴張。本刊調查，近年來台灣外送風潮漸趨盛行，包括全家便利商店、萊爾富、OK超商，以及超市、量販等業者，爭相與外送平台合作，如今統一超加入戰局，零售業的外送戰火再度升溫。

零售業霸主統一超商又有大動作！4月14日，公平會正式通過統一超與專聯科技公司（foodomo）結合案，超商龍頭吃下外送平台的新聞一出，瞬間成了零售業最夯話題。

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其實早在今年1月，統一超就宣布，將分階段100%收購本土外送平台「foodomo」，作為發展外送平台業務的主要關係企業，當時公平會一度擔心會有壟斷市場的疑慮，歷經近4個月審核，最後同意此一收購案。

如今喜訊公布，最開心的人莫過於統一超董事長羅智先，因為foodomo加入後，也讓統一集團線上、線下整合更加完整。「隨著電商、外送興起，我們要把過去的便利性再進一步延伸，並且做全方位的布局，希望老百姓將來24小時生活都跟我們息息相關。」羅智先對外說。

▲外送商機目前正夯，除了餐飲業，零售業也相繼進場。（圖／鏡周刊）

事實上，近年來台灣外送風潮越來越盛行，早就從餐飲業吹向零售業，目前除了統一超外，包括全家便利商店、萊爾富、OK超商等業者，全都已經投入外送領域。

像超商二哥全家，2018年就領先同業展開外送服務測試，率先與honest bee合作，之後陸續與外送雙雄Uber Eats、foodpanda結盟，目前可提供外送服務的店家已超過千家。「過去幾年電商搶食零售大餅，超商便利性雖夠，但如果能配合外送平台，搶回慣用電商購買生活用品的懶人族群，也算是種反擊。」零售業者分析。

「隨著業者不斷加入，現在外送市場可說是百花齊放，未來外送商機只會越來越熱。」商研院經營模式創新研究所副所長李世珍觀察。尤其，在疫情點火助燃下，外送商機越燒越旺，如今統一超挾著通路及集團資源優勢，大舉殺入外送市場，勢必會再次掀起波瀾，不過最後得利的仍是消費者。



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