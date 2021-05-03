童顏正妹蹲下綁鞋帶　邪惡視角驚洩「籃球級雙峰」

▲香港網紅晴兒在路邊綁鞋帶，相當性感。（翻攝自littlesshine_haruko IG）

圖文／鏡週刊

香港網紅晴兒長相甜美，加上超好身材，被外界封為「童顏巨乳」女神。先前她曾因為捲入豔照外流事件登上新聞版面，不過晴兒依然維持大尺度作風，繼續在個人社群秀出辣照。近日她更分享了一段自己「蹲地綁鞋帶」的影片，渾圓巨乳一覽無遺，讓人鼻血直流。

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▲晴兒日前貼出綁鞋帶的影片，傲人上圍一覽無遺。（翻攝自littlesshine_haruko IG）

有傲人上圍又有童顏長相的香港網紅晴兒，時常在IG分享大尺度「福利照」給粉絲，但曾因為尺度太大導致帳號多次被停用，不過晴兒依舊不改作風，持續在社群放送美照。晴兒日前貼出一則貼文，是自己蹲在地上綁鞋帶的影片，影片中晴兒身穿低胸衣物，由於蹲在地上，所以傲人上圍全被看光，十分性感。

影片曝光後粉絲紛紛留言：「好正」「我超喜歡」「可愛」。晴兒的IG現有12.8萬人追蹤，除了綁鞋帶影片外，她也喜歡嘗試不同風格的裝扮，人氣居高不下。

▲香港網紅晴兒有著少女般的長相。（翻攝自littlesshine_haruko IG）



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