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新北防疫提升！加強大眾運輸清潔　增密度次數2hr消毒一次

▲新北防疫提升！加強大眾運輸清潔 增密度次數2hr消毒一次。（圖／新北市交通局提供）

▲新北防疫提升！加強大眾運輸清潔，增密度次數2小時消毒一次。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

疫情升溫，新北市長侯友宜2日緊急召開防疫會議，指示加強大眾運輸清潔消毒的密度與次數，公車由4小時加密為2小時一次全面清消；中央流行疫情指揮中心3日下午公佈確診者案1136足跡新增首都客運235路線及臺北客運57路線，交通局立即通知客運業者將2線車輛召回全面進行消毒。

交通局3日一早即派員到板橋公車站加強宣導民眾搭乘公車務必戴好口罩，交通局長鍾鳴時並至台北客運土城四海站、大南客運土城站、光華巴士中和站視察場站防疫措施，督促客運業者務必加強大眾運輸清潔消毒的密度與次數，由4小時加密至2小時一次全車清潔消毒，尤其是扶手、座椅、握環等乘客最常碰觸的地方，務必做好消毒防疫工作。

▲新北防疫提升！加強大眾運輸清潔 增密度次數2hr消毒一次。（圖／新北市交通局提供）

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，2日凌晨接獲衛生局通知疑似病例搭乘公車足跡，即刻通知三重客運635路線、637路線、首都客運藍2路線、大都會客運262路線等4線公車連夜進行消毒。另中央流行疫情指揮中心今日下午公佈確診者案1136足跡新增首都客運235路線及臺北客運57路線，也立即通知客運業者將2線車輛召回全面進行消毒。

交通局表示，將持續嚴格督促公車、計程車、新巴士及藍色公路等大眾運輸加強防疫措施，讓民眾對大眾運輸有信心，也再次呼籲民眾如出現類流感症狀，應盡量避免搭乘大眾運輸工具，另搭乘大眾運輸務必全程佩戴口罩，車內儘量不飲食、不聊天，做好防疫措施，安心搭乘。

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