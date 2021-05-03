房屋稅早繳稅早安心　新竹市萬元好禮大放送

▲萬元好禮大放送活動，獎項豐富。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市110年房屋稅稅單及轉帳通知已全面寄發，繳納期限至5月31日截止，凡於110年5月15日前繳納者，就有機會抽中萬元禮券，心動不如馬上行動!

110年新竹市房屋稅早繳稅早安心，萬元好禮大放送活動，獎項豐富：

好禮一:抽獎禮

只要於110年5月15日前繳納房屋稅或以e化管道(線上查繳稅、行動支付、掃描QR-Code、便利商店多媒體機)及約定轉帳方式繳納110年房屋稅者，皆可參加110年6月22日抽獎活動，獎項有提貨券10,000元1名及200元250名。幸運得獎者名單將公布於稅務局網站。

好禮二:體驗禮（2擇1）

1. 以線上查繳稅等e化管道完成繳納者，只要出示繳納證明，即可臨櫃領取咖啡提貨卡1張，限量500份，送完為止。

2. 或以線上查繳稅等e化管道完成繳納且臨櫃捐贈1張雲端發票者，即可領取50元超商禮券，限量200名，送完為止。

稅務局表示，防疫期間為減少民眾出入公共場所，特別推薦大家使用線上查繳稅服務繳納房屋稅，不用出門、也不需要稅單，民眾只要使用自然人/金融/工商憑證、已註冊健保卡或TAIWAN FidO臺灣行動身分識別登入網路申報系統，點選「定期開徵查繳稅及電子傳送服務」，即可直接線上查繳稅款。繳納完成後還能查詢繳款明細，確認完成繳稅程序，安全省時又便利。另外民眾也可用手機下載行動支付APP(台灣Pay、i繳費等)，利用行動支付APP掃描繳款書上的QR-Code，即可連結至網路繳稅服務，快速完成繳稅。

稅務局進一步說明，民眾收到稅單請務必在期限內繳納，以免逾期多繳滯納金。民眾若未收到或遺失稅單，可利用線上查繳稅系統，輕鬆查詢、快速繳稅，民眾如需補發稅單者，可透過便利商店多媒體資訊機查詢列印繳納單或透過稅務入口網、稅務局網站等多元管道申請補發。

稅務局提醒民眾，收到稅單後，除要先檢視稅單所載內容是否正確外，別忘了看看節稅文宣，內容除了介紹房屋稅相關法令的貼心小叮嚀外，還有節稅申請、肺炎疫情稅捐紓困專區QRcode及e化繳稅管道等多項便民服務。

民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161轉401-418、0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。