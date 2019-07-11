FOCA馬戲團7/13演出 大家相揪香山天后宮看戲

▲福爾摩沙馬戲團將帶來精彩絕倫的表演。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

深受新竹市民喜愛的仲夏藝文季系列活動已展開了，新竹市稅務局將於7月13日晚上7時至9時於香山天后宮前廟埕廣場，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團帶來精彩絕倫的馬戲表演，為仲夏藝文季再掀熱潮，當日活動免費自由入座，大家千萬別錯過！

本次劇碼《亞洲之心》分為四大段落，分別以『東方風情』、『客家風情』、『原民物語』、『族群融合』為題。全劇以本土特技結合西方元素的創新形式，搭配閩南、客家、原住民之歌唱及舞蹈，從臺灣歷史出發，擷取族群特色，呈現臺灣族群融合、多元豐富的文化樣貌，融合東方與西方、傳統與創新，詮釋跨界之間串連的文化衝擊與美學概念。

新竹市稅務局長范春鑾說明，本次活動還結合了統一發票租稅宣導活動，於下午6時開始，現場有捐發票換好禮及有獎徵答活動，民眾只要捐贈108年5-7月份雲端發票7張至20張或紙本發票18張至38張（每張發票金額10元以上），即可獲贈精美實用宣導品乙份。

另外於現場申辦手機條碼者，亦可獲得宣導品乙份。本活動所募得發票將全數捐給社會福利團體，讓愛心辦稅無限延伸，歡迎市民朋友一起來共享歡樂時光。

新竹市稅務局提醒民眾，因活動現場附近停車位有限，請多利用大眾交通工具前往，可搭乘台鐵火車至香山火車站，或搭乘苗栗客運至朝山站，下車後沿著指標步行前往。民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站或撥03-5225161轉213或0800-000321轉2、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。