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稅務AI智能客服　新竹市稅務小幫手全新服務登場

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▲新竹市長林智堅示範視訊客服畫面。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅示範視訊客服畫面。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

稅務服務再升級，新竹市稅務小幫手~i風兒，即日起全新登場，服務範圍包括文字客服、語音客服、視訊客服與Google雲端助理整合服務，提供民眾24小時不打烊的服務。稅務AI智能客服是由桃竹竹苗區域聯盟攜手合作打造，四位縣市首長聯合錄製影片介紹稅務AI各項創新服務,歡迎民眾到YouTube平台觀看影片並多多使用。

新竹市長林智堅特別推薦視訊客服，不用下載APP，只要用手機或電腦進入稅務局網站，就可以與稅務客服人員面對面洽辦業務，辦理即時發證、即時繳稅、即時諮詢等稅務事，不必奔波、不必排隊，對於忙碌的上班族及長輩們都很方便，AI智能客服讓您輕輕鬆鬆完成稅務事。

新竹市稅務局長李世珍表示，除視訊客服外，稅務AI還包括文字客服、語音客服及Google助理，使用手機或電腦進到稅務局網站，點選智能客服，即可利用文字或語音與新竹市稅務小幫手~i風兒洽詢稅務問題。稅務AI也與Google雲端助理整合，只要跟Google助理說：「我要跟新竹市稅務小幫手說話」，i風兒聊天機器人就會與您對話；同時在新竹市稅務局-稅務風兒粉絲專頁舉辦看影片e起學租稅抽獎活動，只要到YouTube平台觀看影片，再到粉專頁截圖留言就有機會獲得全聯禮券200元。

稅務AI便民服務措施，讓民眾24小時皆可透過稅務AI或撥打語音專線0080-1857085，隨時並快速的取得所需稅務資訊，歡迎民眾多多體驗這項貼心、安心、放心與用心的稅務新服務。如有任何稅務AI疑問，請洽詢稅務局網站或撥03-5225161轉213或0800-000321、1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。

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